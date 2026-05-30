¿Por qué no juegan Gyökeres y Eze en PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2025-26?

Dos de las principales armas de ataque de los Gunners no aparecen en la alineación titular para la final de la Orejona en Budapest.

Arsenal buscará ganar la primera Orejona de su historia desde las 10:00 hs (centro de México). Los Gunners enfrentan a PSG en el Puskás Aréna de Budapest por la final de la UEFA Champions League 2025-26 con sorpresas en la alineación inicial.

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Mikel Arteta hizo algunos retoques en el equipo respecto a las semifinales ante Atlético de Madrid y dejó afuera del once a dos de sus principales figuras en ataque: Viktor Gyökeres y Eberechi Eze.

¿Por qué Gyökeres y Eze no juegan la final de la Champions League?

La razón por la cual Viktor Gyökeres y Eberechi Eze no disputan la final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el inicio responde a una decisión técnica de Mikel Arteta. Ambos están en perfectas condiciones físicas y comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

Gyökeres había sido titular en los dos encuentros de semifinales ante Atlético de Madrid y fue el autor del único gol de Arsenal en el partido de ida. Eze, por su parte, también había disputado ambos cotejos contra el Colchonero (suplente en el primero y titular en el segundo).

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Viktor Gyoekeres celebra su gol contra Atletico de Madrid en semifinales (Getty Images)

La alineación confirmada de Arsenal