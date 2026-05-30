¿Por qué no juegan Gyökeres y Eze en PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2025-26?

Arsenal buscará ganar la primera Orejona de su historia desde las 10:00 hs (centro de México). Los Gunners enfrentan a PSG en el Puskás Aréna de Budapest por la final de la UEFA Champions League 2025-26 con sorpresas en la alineación inicial.
Mikel Arteta hizo algunos retoques en el equipo respecto a las semifinales ante Atlético de Madrid y dejó afuera del once a dos de sus principales figuras en ataque: Viktor Gyökeres y Eberechi Eze.
¿Por qué Gyökeres y Eze no juegan la final de la Champions League?
La razón por la cual Viktor Gyökeres y Eberechi Eze no disputan la final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el inicio responde a una decisión técnica de Mikel Arteta. Ambos están en perfectas condiciones físicas y comenzará el encuentro en el banco de suplentes.
Gyökeres había sido titular en los dos encuentros de semifinales ante Atlético de Madrid y fue el autor del único gol de Arsenal en el partido de ida. Eze, por su parte, también había disputado ambos cotejos contra el Colchonero (suplente en el primero y titular en el segundo).
Viktor Gyoekeres celebra su gol contra Atletico de Madrid en semifinales (Getty Images)
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La alineación confirmada de Arsenal
- Raya
- Mosquera
- Saliba
- Gabriel
- Hincapié
- Rice
- Lewis-Skelly
- Odegaard
- Saka
- Trossard
- Havertz