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CHAMPIONS LEAGUE

Las alineaciones de PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2025-26

PSG y Arsenal definen al nuevo campeón de Europa este sábado en Budapest. Los parisinos buscan el bicampeonato de la Champions League, mientras que los Gunners sueñan con conquistar la primera Orejona de toda su historia.

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League.
© Getty ImagesPSG vs. Arsenal por la final de la Champions League.

El mundo del futbol se paraliza este sábado para definir al nuevo campeón de Europa. Arsenal y PSG se enfrentan en Budapest en la gran final de la UEFA Champions League, en un partido que promete emociones de principio a fin entre dos de los mejores equipos de la temporada.

El encuentro comenzará desde las 10:00 hs de la CDMX, un horario muy diferente al de otras ediciones de la competición, que generalmente se disputaban algunas horas más tarde. Millones de aficionados alrededor del mundo estarán pendientes de la definición.

Tanto PSG como Arsenal llegan como serios candidatos por la gran campaña que realizaron durante toda la temporada. Los parisinos buscan conquistar una nueva Champions y lograr el bicampeonato, mientras que los Gunners quieren levantar la Orejona por primera vez en su historia.

Alineación de PSG para enfrentar a Arsenal

  • M. Safonov
  • A. Hakimi
  • Marquinhos
  • W. Pacho
  • N. Mendes
  • Vitinha
  • J. Neves
  • F. Ruíz
  • K. Kvaratskhelia
  • D. Doué
  • O. Dembélé

Alineación de Arsenal para jugar con PSG

  • Raya
  • Mosquera
  • Saliba
  • Gabriel
  • Hincapie
  • Rice
  • Lewis-Skelly
  • Odegaard
  • Saka
  • Trossard
  • Havertz
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En sintesis

  • Los clubes Arsenal FC y Paris Saint-Germain disputarán el partido por el título continental en Budapest.
  • El partido por el campeonato de la Champions League iniciará a las 7:00 hs de la Ciudad de México.
  • El director técnico español Luis Enrique buscará conseguir el bicampeonato europeo al mando del PSG.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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