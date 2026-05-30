¿Qué banda tocará en el show de la final de la Champions League 2025-26?

La final entre Arsenal y PSG contará con un espectáculo musical antes del Kick Off en el campo de juego del Puskás Aréna de Budapest.

Llegó el gran día: este sábado 30 de mayo se define quién será el campeón de la UEFA Champions League 2025-26. Por un lado, PSG tiene la chance de conseguir su segunda Orejona al hilo, mientras que Arsenal buscará ganarla por primera vez en sus 139 años de historia.

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Ahora bien, aunque toda la atención estará puesta en el espectáculo deportivo entre los parisinos y los Gunners, lo cierto es que los aficionados también podrán disfrutar de un show musical en el Puskás Aréna de Budapest antes del silbatazo inicial.

¿Qué banda toca en la final de la Champions League 2025-26?

La banda elegida por la UEFA para brindar el show musical antes del Kick Off fue The Killers. Este grupo estadounidense se formó en 2001 en Las Vegas por el vocalista, tecladista y bajista Brandon Flowers, y el guitarrista Dave Keuning. Con el tiempo, a ellos se les sumaron Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr.

The Killers en el Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony 2025 (Getty Images)

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Entre sus éxitos destacan Mr. Brightside, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind o Human, entre otros. The Killers tomará la posta luego de lo que fue la presentación de Linkin Park en la final de la edición anterior.

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