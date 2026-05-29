¡De última hora! Cuando aún faltan 48 horas para la oficialización de la Selección Mexicana, han salido a la luz los que serían los 26 nombres definitivos que representarán al país. Hace instantes, se filtró la lista final de la escuadra nacional para jugar el Mundial 2026, un evento histórico donde se buscará poner la bandera tricolor en lo más alto.

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Si bien estaba estipulado que el próximo lunes la FMF diese a conocer la nómina para la Copa del Mundo, se ha filtrado la planilla con todos los elegidos por Javier Aguirre. David Medrano, reconocido periodista de TV Azteca, fue quien destapó el misterio y confirmó los futbolistas que integrarán la delegación de México para la cita mundialista.

De acuerdo al reportero de la señal televisiva, además de los veinticuatro que ya estaban asegurados hace semanas, los dos que ‘se meten por la ventana’ serían Luis Chávez y César Huerta. El volante que juega en Rusia y el delantero que lo hace en Bélgica se incorporarían a la base que ya estaba definida desde antes del último amistoso de la Selección Mexicana.

Estos serían los 26 convocados de México para el Mundial 2026:

Porteros:

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Guillermo Ochoa (sin club)

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Defensas:

Israel Reyes (Club América)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (FC Lokomotiv)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Luis Romo (Chivas de Guadalajara)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara)

Gilberto Mora (Xolos)

Delanteros:

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (AC Milan)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Armando González (Chivas de Guadalajara)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)

César Huerta (Anderlecht)