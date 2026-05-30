PSG busca conseguir el bicampeonato de la Champions League, mientras que el Arsenal intenta coronarse por primera vez en la competición.

La gran final de la UEFA Champions League 2025-26 se disputa este sábado entre el París Saint-Germain y el Arsenal. El partido que tiene como protagonistas al conjunto francés y al inglés comienza a las 10:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Puskás Aréna ubicado en Budapest.

Publicidad

Recordemos que el PSG es el vigente campeón por haber vencido al Inter de Milán hace un año, por lo que el equipo de Luis Enrique busca su bicampeonato. Por su parte, el Arsenal nunca ganó la Champions League e intentará hacerlo por primera vez en su historia.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre PSG y Arsenal por la final de la Champions League puede verse en México de diferentes maneras: por HBO Max o TNT Sports y también por FOX o FOX One. A continuación, las opciones para seguirlo en otros países hispanohablantes.

México : HBO Max, TNT Sports, FOX y FOX One

: HBO Max, TNT Sports, FOX y FOX One Centroamérica : ESPN

: ESPN Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Estados Unidos : CBS, Paramount+, TUDN, ViX Premium

: CBS, Paramount+, TUDN, ViX Premium España: Movistar La Liga de Campeones, TVE La 1

Publicidad

¿Cómo llegan ambos equipos?

El PSG salió campeón nuevamente de la Ligue 1 y no juega un partido desde el 17 de mayo, por lo que tuvo tiempo de sobra para descansar y preparar el juego frente al Arsenal. El conjunto francés es el favorito en la final, pero deberá demostrarlo en el campo.

Por el otro lado, el Arsenal se coronó en la Premier League después de 22 años sin hacerlo así que el equipo dirigido por Mikel Arteta llegará con una gran confianza luego de una temporada larga y exhausta, pero dejará todo para llevarse el título de la Champions League.

En síntesis

La final de la Champions League se transmitirá en México por HBO Max, TNT Sports, FOX y FOX One.

PSG busca el bicampeonato y Arsenal su primer título en la Champions League.

La final de la Champions League se disputa en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest, Hungría.