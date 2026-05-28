Tras el doloroso golpe de la derrota en la final, Pumas UNAM no tuvo respiro pues de inmediato comenzó a platicarse sobre el mercado de fichajes de verano que se viene. La principal novela que se ha abierto en torno a los futbolistas importantes con los que cuenta la plantilla, tiene que ver con el futuro de Jordan Carrillo en el equipo.

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Si bien el jugador cuenta con contrato vigente en los ‘Universitarios’, se puso en tela de juicio su continuidad, ya que aparecieron otros clubes mexicanos interesados en su fichaje. No obstante, más allá de los sondeos, no existieron ofertas formales ni tampoco promesas de propuestas de ningún equipo, lo cual ha traído tranquilidad.

El pase de Jordan Carrillo no pertenece a Pumas, allí sólo se encuentra en calidad de cedido. Por eso, la decisión final le queda siempre a Santos Laguna, dueño de los derechos económicos del mediocampista. Afortunadamente para los ‘Felinos’ y para el cuerpo técnico, la relación entre ambas directivas es muy cordial hace tiempo.

Jordan Carrillo, de lo mejor de Pumas en el Clausura [Foto: Getty]

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En este sentido, en las últimas horas se ha podido confirmar qué sucederá con el devenir deportivo del volante. Según reveló Axel Ramírez, periodista de Modo Guerrero, con fuentes dentro de Santos Laguna, Pumas podrá conservar seis meses más a su futbolista. Está la luz verde del cuadro verdiblanco para que se cumpla con el préstamo.

De acuerdo al corresponsal, que pudo platicar con autoridades del conjunto lagunero, Santos permitió que siga hasta diciembre cuando venza la cesión. Si bien pueda caer alguna oferta a lo largo de este mercado, la decisión está tomada de dejarlo en Pumas. Saben que allí se valorizó y puede seguir creciendo y teniendo una buena vidriera.

De este modo, la intención en Torreón sería venderlo a fin de año y no ahora en junio, dejando de lado los sondeos de clubes como América o Cruz Azul por Jordan Carrillo. Si bien actualmente le pusieron de precio 9 millones de dólares, después de otro semestre en Pumas UNAM, su cotización podría escalar por los cielos bajo el ala de Efraín Juárez.

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Bajo estas circunstancias, Jordan podrá cumplir su deseo de jugar el Apertura 2026 en CU, tal como lo manifestó en los últimos días de manera pública. Tras no haber podido ganar el título en este primer torneo en Pumas, el futbolista tendrá su revancha en el segundo semestre. ¿Podrá ser campeón de la Liga MX antes de regresar a Santos Laguna?