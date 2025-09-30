Chelsea y Benfica se enfrentan este martes 30 de septiembre por la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Es uno de los partidos más atractivos de hoy y el mismo se lleva a cabo en Stamford Bridge a partir de las 13:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Asimismo, este juego tiene el condimento del regreso de José Mourinho a la que fue su casa por muchos años como es el Chelsea. El equipo de la Premier League perdió en su debut en la Champions League y buscará su primera victoria, aunque tendrá que hacerlo sin Cole Palmer, Joao Pedro y Estevao.

ver también Las alineaciones confirmadas de Chelsea vs. Benfica por la UEFA Champions League 2025-26

No obstante, la situación de cada futbolista es distinta. En el caso de Cole Palmer, el inglés ni siquiera está en la banca. El jugador del Chelsea ha estado sufriendo molestias en su ingle que no le han permitido estar al 100% desde lo físico en los partidos.

Por esta razón, Cole Palmer se perderá su sexto encuentro de los 10 que disputó el Chelsea en la temporada. Por su parte, Joao Pedro y Estevao están ambos en la banca. Con respecto al delantero, el brasileño no se encuentra al 100% y pese a haberse entrenado este lunes, Enzo Maresca lo dejó de suplente.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de Estevao, el exfutbolista de Palmeiras no arrastra ninguna lesión. La decisión de dejarlo en la banca es una cuestión táctica de Enzo Maresca, quien prefirió darle la titularidad a Alejandro Garnacho y a Facundo Buonanotte para el partido ante Benfica.

La alineación de Chelsea ante Benfica