¿Por qué no juegan Cole Palmer, Joao Pedro y Estevao en Chelsea vs. Benfica por la UEFA Champions League?

Cole Palmer, Joao Pedro y Esteveao no juegan desde el inicio en el partido. Conoce los motivos y la situación de cada uno.

Por Patricio Hechem

Cole Palmer y Joao Pedro no son titulares con Chelsea ante Benfica
© Getty ImagesCole Palmer y Joao Pedro no son titulares con Chelsea ante Benfica

Chelsea y Benfica se enfrentan este martes 30 de septiembre por la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Es uno de los partidos más atractivos de hoy y el mismo se lleva a cabo en Stamford Bridge a partir de las 13:00hs (CDMX).

Asimismo, este juego tiene el condimento del regreso de José Mourinho a la que fue su casa por muchos años como es el Chelsea. El equipo de la Premier League perdió en su debut en la Champions League y buscará su primera victoria, aunque tendrá que hacerlo sin Cole Palmer, Joao Pedro y Estevao.

Las alineaciones confirmadas de Chelsea vs. Benfica por la UEFA Champions League 2025-26

No obstante, la situación de cada futbolista es distinta. En el caso de Cole Palmer, el inglés ni siquiera está en la banca. El jugador del Chelsea ha estado sufriendo molestias en su ingle que no le han permitido estar al 100% desde lo físico en los partidos.

Por esta razón, Cole Palmer se perderá su sexto encuentro de los 10 que disputó el Chelsea en la temporada. Por su parte, Joao Pedro y Estevao están ambos en la banca. Con respecto al delantero, el brasileño no se encuentra al 100% y pese a haberse entrenado este lunes, Enzo Maresca lo dejó de suplente.

Por el lado de Estevao, el exfutbolista de Palmeiras no arrastra ninguna lesión. La decisión de dejarlo en la banca es una cuestión táctica de Enzo Maresca, quien prefirió darle la titularidad a Alejandro Garnacho y a Facundo Buonanotte para el partido ante Benfica.

La alineación de Chelsea ante Benfica

  • Robert Sánchez
  • Malo Gusto
  • Trevoh Chalobah
  • Badiashile
  • Marc Cucurella
  • Enzo Fernández
  • Moisés Caicedo
  • Facundo Buonanotte
  • Pedro Neto
  • Alejandro Garnacho
  • Tyrique George
patricio hechem
Patricio Hechem
