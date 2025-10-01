¿Por qué no juegan Raphinha y Joan García en Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League?

Este miércoles continuará la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025-26, con varios partidos muy atractivos, entre ellos el duelo Barcelona vs. PSG. Los culés recibirán al vigente campeón internacional a las 13:00 horas de CDMX, con la intención de conseguir sus primeros tres puntos como local.

Por su parte, los parisinos comenzaron el torneo con el pie derecho, luego de golear 4-0 al Atalanta en el Parque de los Príncipes. Ahora buscarán mantener esa racha y llevarse un triunfo de visitante que los consolide en la competencia que están defendiendo.

El Barcelona, en cambio, inició su participación visitando Inglaterra para enfrentarse al Newcastle, donde logró una victoria clave por 2-1 con una gran actuación de Marcus Rashford, sumando tres puntos importantes en la fase de grupos.

Sin embargo, Hansi Flick no podrá contar con dos de sus figuras para este partido ante el PSG, lo que obliga al entrenador a buscar alternativas para reemplazarlos en el once titular. Los dos que no estarán en el duelo de hoy son Joan García y Raphina.

¿Qué les pasa a Raphinha y Joan García?

El brasileño Raphinha sufrió una lesión durante el partido contra el Real Oviedo. El diagnóstico indica que presenta un problema en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, por lo que se estima que estará fuera del campo al menos tres semanas.

Por su parte, Joan García, portero que llegó como refuerzo en este mercado de pases, sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Su recuperación demandará entre 4 y 6 semanas, por lo que será baja segura para el duelo contra el PSG y también para los próximos compromisos del equipo.