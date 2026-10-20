¿Por qué PSG vs. Barcelona por la Champions League 2026/27 no va por TV abierta en México?

El duelo de la Jornada 3 de la Champions League 2026-27 no se transmite por televisión abierta en México. El partido podrá verse por TNT Sports y HBO Max, a partir de las 13:00 horas del centro del país.

París Saint-Germain y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa y comienza a partir de las 13:00hs (tiempo del Centro de México).

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Ambas escuadras disputan este choque en el nivel más alto del certamen continental, buscando afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones en un enfrentamiento cargado de historia y figuras internacionales.

¿Por qué no va por TV abierta y dónde seguir el encuentro?

El cruce estelar entre PSG y Barcelona de este martes 20 de octubre en París no se emitirá por televisión abierta en México (como Canal 5 o Azteca 7). Esto se debe a que los derechos de transmisión exclusiva de la UEFA Champions League en territorio nacional pertenecen a redes de televisión de paga y plataformas digitales bajo suscripción comercial.

Al no contar con señal en los canales públicos de la televisión abierta, los aficionados en México podrán seguir las acciones en directo a través de las siguientes opciones oficiales:

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México: TNT Sports (TV de paga) y Max / HBO Max (plataforma de streaming)

¿Dónde ver el partido en el resto de los países?

Para los fanáticos que deseen seguir la transmisión del partido en directo fuera de territorio mexicano, las alternativas en televisión y streaming según cada región son:

Centroamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision, ViX

Paramount+, TUDN, Univision, ViX España: Movistar Liga de Campeones / Movistar+

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Estado de forma y panorama de los equipos

Por el bando local, el París Saint-Germain salta a su cancha motivado tras cosechar buenos resultados en la competición europea. El conjunto parisino apunta a hacer valer la fortaleza del Parque de los Príncipes para adueñarse de la pelota y lastimar con transiciones veloces en la zona de ataque.

Por su parte, el Barcelona arriba a suelo francés con la firme intención de llevarse los tres puntos como visitante. La escuadra blaugrana buscará sostener un volumen de juego dinámico, presionar la salida rival y explotar la contundencia de sus atacantes para salir victoriosos en París.

En sintesis

PSG y Barcelona juegan este martes 20 de octubre en la Champions League.

este martes 20 de octubre en la Champions League. TNT Sports y Max transmitirán el partido a las 13:00 horas en México.

transmitirán el partido a las 13:00 horas en México. Parque de los Príncipes albergará el duelo correspondiente a la Jornada 3.