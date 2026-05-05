Atlético de Madrid se enfrenta con el Arsenal en busca de la final de la Champions League. Para lograr llegar al partido por el título, al club colchonero le pueden llegar a servir hasta dos resultados: ganar o empatar. Si pierde, quedará eliminado.

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Los distintos escenarios para el Atlético de Madrid

Si el Atlético de Madrid derrota al Arsenal en el Estadio Emirates, entonces el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone logrará avanzar a la final de la Champions League debido a que en la ida ambos equipos igualaron 1-1 en España.

Si el Atlético de Madrid empata con el Arsenal, el partido entonces se irá a una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de que se mantenga la igualdad, los equipos resolverán al finalista de la Champions League a través de una tanda de penales.

Si el Atlético de Madrid pierde con el Arsenal, entonces el conjunto español quedará eliminado de la Champions League debido a que el partido de ida terminó 1-1.

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La última vez que Atlético de Madrid estuvo en la final

Ya transcurrió una década de la última vez que el Atlético de Madrid jugó una final de Champions League. Fue precisamente en 2016, cuando el equipo de Diego Simeone perdió por penales frente a Real Madrid después de un empate 1-1 en los 120 minutos.

En síntesis