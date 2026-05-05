En la previa del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid se generó un hecho sorpresivo relacionado con Martin Odegaard. El centrocampista noruego no forma parte de la alineación titular del conjunto de la Premier League por decisión de Mikel Arteta.

Publicidad

El Arsenal recibe al Atlético de Madrid este martes por la vuelta de la semifinal de la Champions League, luego de lo que fue el empate 1-1 en el Estadio Metropolitano en España. Uno de estos dos equipos avanzará a la gran final del torneo, la cual se disputa el próximo 30 de mayo.

El motivo de la suplencia de Martin Odegaard

Martin Odegaard es uno de los capitanes del Arsenal y ha sabido rendir de gran manera. Sin embargo, Mikel Arteta decidió dejar al noruego como suplente. El centrocampista no tiene ninguna lesión y fue una determinación táctica del entrenador español.

El Arsenal viene de ganarle por 3-0 al Fulham con un mediocampo conformado por Declan Rice, Myles Lewis-Skelly y Eberechi Eze y Mikel Arteta prefirió que repitan los mismos jugadores contra el Arsenal. Martin Odegaard disputó 32 partidos con los Gunners en la temporada (1 gol y 7 asistencias).

Publicidad

Otros futbolistas importantes que no forman parte de la alineación titular del Arsenal son Piero Hincapié, Martin Zubimendi y Kai Havertz. Riccardo Calafiori y Viktor Gyokeres se ganaron un lugar justamente por lo sucedido el fin de semana pasado contra el Fulham.

En síntesis