Entre este martes y miércoles se definen los finalistas de la Champions League. PSG, Bayern Múnich, Arsenal y Atlético de Madrid sueñan con coronarse en el gran partido que se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

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PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich en la ida, mientras que Arsenal y Atlético de Madrid igualaron 1-1, por lo que ninguna llave está definida de momento. En la previa al juego de este martes en Londres, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé su predicción acerca de qué equipos jugarán la final de la Champions League.

El pronóstico de la IA

Con respecto al juego entre el Arsenal y Atlético de Madrid, ‘Gemini’ cree que el equipo londinense clasificará a la final luego de derrotar por 2-0 al club colchonero en el Estadio Emirates. “El Arsenal de Mikel Arteta tomará el control del balón y la iniciativa del juego. Por su parte, el Atlético de Madrid se sentirá cómodo cediendo la posesión, armando un bloque bajo muy rocoso y apostando a capitalizar algún error del rival”.

“El factor localía será determinante. El empuje del Emirates Stadium y la dinámica de circulación rápida del Arsenal terminarán por agotar a la defensa del Atleti. A diferencia de otras temporadas, este Arsenal tiene la madurez necesaria para no desesperarse si el gol tarda en llegar, manteniendo la estructura táctica para evitar las letales contras del equipo español y golpeando en los momentos justos”, detalló la IA.

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El Puskas Arena, donde se disputa la final de la Champions League (Getty Images)

Por otra parte, este miércoles juegan Bayern Múnich y PSG en Alemania. Y, de acuerdo a lo analizado por la Inteligencia Artificial de Google, el conjunto bávaro logrará remontar la eliminatoria y no solo que ganará (3-1) sino que eliminará al vigente campeón de la Champions League.

“Las noches europeas en el Allianz Arena tienen un peso histórico innegable. Si bien el PSG tiene dinamita pura en ataque, la jerarquía ofensiva del Bayern, combinada con la urgencia de la remontada y el empuje de su gente, empujarán al equipo a una actuación arrolladora. La presión asfixiante de los alemanes terminará quebrando la resistencia parisina en la segunda mitad“, explicó ‘Gemini’.

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De esta manera, si se cumple la predicción de la Inteligencia Artificial, Bayern Múnich y Arsenal jugarían la final de la Champions League el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Hungría. Está por verse si ‘Gemini’ logra adivinar con lo que sucederá en la realidad.

En síntesis