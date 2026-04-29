Llegó el día para el duelo entre el Atlético de Madrid y Arsenal, lamentablemente la vara quedó muy alta para este enfrentamiento luego del partido que brindó en la primera semifinal el PSG vs Bayern Múnich. Se sabe que estos dos equipos tienen cualidades muy distintas y que el juego que nos espera, aunque vibrante podría tener menos emociones.

Publicidad

Aún así, esta será la segunda semifinal de ida que veamos esta semana, donde tristemente cada uno de estos clubes cuenta con varias bajas importantes por lesión. Además, el conjunto de Diego Simeone se quedó sin otro campeonato tras perder la Copa del Rey ante la Real Sociedad, por lo que irá por todo por este pase a la Gran Final de la Champions League.

En el caso de los de Mikel Arteta, la situación se tornó complicada porque pese a que a mitad de temporada tenían una diferencia de puntos muy elevada al Manchester City en la Premier League, fueron rebasados, aunque ya recuperaron su sitio y deben ser muy cuidadosos para no perder ese título que podría estar casi seguro.

¿Cuándo y a qué hora es el partido?

Este enfrentamiento se llevará a cabo este miércoles 29 de abril a las 13:00 horas del centro de México. Mientras que en Argentina, Paraguay y Uruguay sería a las 16:00 horas. En Chile y Estados Unidos a las 15:00 horas y en Colombia, Ecuador y Perú a las 14:00 horas. El duelo será en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Publicidad

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Arsenal?

Este enfrentamiento en México podrás verlo a través de Fox ONE en su plataforma de suscripción por streaming. Mientras que en Argentina será mediante ESPN y Fox Sports, el resto de Sudamérica en Disney+, y finalmente en Estados Unidos mediante TUDN, como opciones exclusivas en cada país para Champions League.

En síntesis