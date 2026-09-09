¿Quién es Davide Massa que pitará el Liverpool vs Atlético de Madrid?

Conoce más de Davide Massa, el silbante que impartirá justicia en el partido de hoy entre Liverpool y Atlético de Madrid-

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles desde las 13:00 horas de la CDMX, en el Estadio Anfield, por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto inglés buscará comenzar su camino en el torneo con una victoria frente a su público.

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El equipo dirigido inglés parte como favorito por su localía y por el peso de su plantilla, mientras que Atlético de Madrid llegará con la intención de dar la sorpresa y comenzar la competición europea con un resultado positivo en uno de los estadios más importantes del mundo.

El encargado de impartir justicia será Davide Massa, árbitro italiano de 45 años que cuenta con una extensa experiencia tanto en la Serie A como en competiciones internacionales. El juez nació el 15 de julio de 1981 en Imperia, Liguria, y es internacional FIFA desde 2014.

La carrera de Davide Massa y sus números en la temporada

Massa comenzó a acercarse al arbitraje desde muy joven, adentrándose en la Sección de Imperia de la AIA cuando tenía apenas 15 años. Su progresión fue constante y en 2011 llegó a la máxima categoría del fútbol italiano, haciendo su debut en la Serie A durante un encuentro entre Fiorentina y Lecce.

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En 2014 fue incluido en la lista de árbitros FIFA y posteriormente alcanzó el Grupo de Élite de la UEFA. A lo largo de su carrera ha estado al frente de partidos de alta exigencia, destacando la final de la Supercoppa Italiana 2017 entre Juventus y Lazio, además de ser designado para dirigir en la Eurocopa 2024 y en fases eliminatorias decisivas de la Champions League.

En la temporada 2026-27, Massa ya dirigió cinco partidos entre la Serie A y las rondas de clasificación de la Champions League. En esos encuentros mostró 18 tarjetas amarillas, una expulsión por doble amonestación y sancionó dos penales. En la liga italiana dirigió tres compromisos, mientras que los otros dos correspondieron a las fases previas del torneo continental.

En sus tres partidos de Serie A de esta temporada, Massa estuvo presente en el triunfo 2-1 de la Roma sobre el Bologna, el empate 1-1 entre Fiorentina y Napoli, y la victoria 3-0 del Inter ante la Lazio. En esos compromisos mostró doce tarjetas amarillas y señaló un penal.

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En síntesis