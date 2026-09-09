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¿Quién es el árbitro de Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026-27?

Conoce más de Davide Massa, el silbante que impartirá justicia en el partido de hoy entre Liverpool y Atlético de Madrid-

¿Quién es Davide Massa que pitará el Liverpool vs Atlético de Madrid?
© Gabriele Maltinti/Getty Images¿Quién es Davide Massa que pitará el Liverpool vs Atlético de Madrid?

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles desde las 13:00 horas de la CDMX, en el Estadio Anfield, por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto inglés buscará comenzar su camino en el torneo con una victoria frente a su público.

El equipo dirigido inglés parte como favorito por su localía y por el peso de su plantilla, mientras que Atlético de Madrid llegará con la intención de dar la sorpresa y comenzar la competición europea con un resultado positivo en uno de los estadios más importantes del mundo.

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El encargado de impartir justicia será Davide Massa, árbitro italiano de 45 años que cuenta con una extensa experiencia tanto en la Serie A como en competiciones internacionales. El juez nació el 15 de julio de 1981 en Imperia, Liguria, y es internacional FIFA desde 2014.

La carrera de Davide Massa y sus números en la temporada

Massa comenzó a acercarse al arbitraje desde muy joven, adentrándose en la Sección de Imperia de la AIA cuando tenía apenas 15 años. Su progresión fue constante y en 2011 llegó a la máxima categoría del fútbol italiano, haciendo su debut en la Serie A durante un encuentro entre Fiorentina y Lecce.

En 2014 fue incluido en la lista de árbitros FIFA y posteriormente alcanzó el Grupo de Élite de la UEFA. A lo largo de su carrera ha estado al frente de partidos de alta exigencia, destacando la final de la Supercoppa Italiana 2017 entre Juventus y Lazio, además de ser designado para dirigir en la Eurocopa 2024 y en fases eliminatorias decisivas de la Champions League.

En la temporada 2026-27, Massa ya dirigió cinco partidos entre la Serie A y las rondas de clasificación de la Champions League. En esos encuentros mostró 18 tarjetas amarillas, una expulsión por doble amonestación y sancionó dos penales. En la liga italiana dirigió tres compromisos, mientras que los otros dos correspondieron a las fases previas del torneo continental.

En sus tres partidos de Serie A de esta temporada, Massa estuvo presente en el triunfo 2-1 de la Roma sobre el Bologna, el empate 1-1 entre Fiorentina y Napoli, y la victoria 3-0 del Inter ante la Lazio. En esos compromisos mostró doce tarjetas amarillas y señaló un penal.

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En síntesis

  • Liverpool y Atlético de Madrid juegan este miércoles a las 13:00 en Anfield.
  • Davide Massa será el árbitro del partido de la Champions League.
  • 18 tarjetas amarillas ha mostrado Davide Massa en cinco partidos esta temporada.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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