Descubre con qué futbolistas saldrá a la cancha cada seleccionado para disputar un juego de altísimo nivel.

El Grupo A1, el más caliente que tiene la UEFA Nations League 2026-27, está listo para el desarrollo de una jornada 2 que será inolvidable. En esta oportunidad, Italia y Turquía se medirán frente a frente después de largo tiempo en busca de tres puntos fundamentales para la campaña. A continuación, repasa las alineaciones para el partido.

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Así llegan Italia y Turquía al juego de la UEFA Nations League 2026-27:

La ‘Azzurra’ viene de un estreno muy adverso en este certamen, donde cayó por 2-0 contra Bélgica en condición de local. Así, se coloca en la 4° y última posición del Grupo A1, con 0 puntos. Tras aquella caída en el primer partido, Roberto Mancini prepara varios cambios en la formación titular para revertir la imagen inicial.

Mientras tanto, los ‘Ay-Yıldızlılar’ también vienen de un debut desafortunado en el torneo, perdiendo por 1-0 ante Francia en casa. De este modo, marchan en el 3° puesto del Grupo A1, con 0 unidades. Sin embargo, a diferencia de su rival, Vincenzo Montella quedó ‘conforme’ tras el primer juego y repetirá mayoría de titulares.

Italia visita a Turquía en una parada difícil [Foto: Getty]

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La alineación confirmada de Italia ante Turquía:

Gianluigi Donnarumma.

Michael Kayode.

Giorgio Scalvini.

Alessandro Bastoni.

Matteo Ruggeri.

Sandro Tonali.

Nicolo Fagioli.

Davide Frattesi.

Nicolo Cambiaghi.

Pio Esposito.

Sebastiano Esposito.

DT: Roberto Mancini.

La alineación confirmada de Turquía ante Italia:

Altar Bayindir.

Zeki Celik.

Merih Demiral.

Orkun Kocku.

Oguz Aydin.

Ozan Kabak.

Arda Guler.

Eren Elmali.

Can Uzun.

Salih Ozcan.

Baris Yilmaz.

DT: Vincenzo Montella.

Hora y sede de Italia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026-27:

El juego Italia vs. Turquía tendrá lugar HOY lunes 28 de septiembre, en el Estadio Atatürk del Centenario (Bursa, Turquía), en la continuidad de la jornada 2 del Grupo A1. El enfrentamiento de esta UEFA Nations League 26/27 se celebrará a partir de las 12.45 horas del Centro de México, en simultáneo al partido Francia vs. Bélgica.

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Transmisión de Italia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026-27:

El juego Italia vs. Turquía contará con la cobertura exclusiva con imagen y sonido para todo el territorio mexicano, en vivo y en directo, de la señal de paga de SKY Sports. Esta pantalla posee los derechos para transmitir todos los encuentros de este lunes en el torneo de selecciones europeas, varios de los cuales se jugarán a la vez.