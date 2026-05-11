Mientras Ousmane Dembélé gana 18 millones, el salario que podría dar PSG a Julián Álvarez

Julián Álvarez aparece en el radar de Paris Saint-Germain para el próximo mercado de pases y este es el salario que podría ganar en el equipo francés.

En las últimas horas comenzaron a circular fuertes rumores sobre una posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid hacia Paris Saint-Germain por pedido expreso de Luis Enrique. El entrenador español admira al delantero argentino y tendría intenciones de contratarlo en el próximo mercado de pases para formar uno de los ataques más fuertes de Europa.

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El periodista argentino Gastón Edul confirmó que el PSG volverá a intentar ficharlo en este mercado: “PSG siempre quiso a Julián Álvarez. No es un interés nuevo. Lo quiso desde que estaba en Manchester City y él estaba por salir. En este mercado, como en los anteriores, sondean y van a hacer un intento”.

Desde lo económico no será una negociación sencilla para el conjunto parisino. El Atlético pagó cerca de 90 millones de euros por el atacante argentino en 2024 y, teniendo en cuenta el nivel que mostró desde su llegada al club español, es muy probable que pidan una cifra igual o incluso superior para dejarlo salir.

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Además del costo del pase, PSG también debería convencer al campeón del mundo con un contrato importante. Actualmente, Julián Álvarez percibe alrededor de 12 millones de euros por temporada en España, una cifra que el club francés tendría que igualar o superar para avanzar seriamente en la operación.

En Francia consideran que el delantero argentino encajaría perfectamente en el proyecto deportivo encabezado por Luis Enrique, especialmente pensando en reforzar el ataque para la próxima temporada. El presente competitivo del PSG también podría ser un factor importante en la decisión del futbolista.

Dembélé, el mejor pago del PSG

La gran figura del equipo parisino es actualmente Ousmane Dembélé, quien según el sitio Fichajes es el futbolista mejor pago del plantel. El delantero francés percibe un salario cercano a los 18 millones de dólares por temporada y lidera la escala salarial del club.

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El TOP 5 de mejores pagos del PSG

Ousmane Dembélé — 18 millones de dólares anuales

Marquinhos — 13,44 millones de dólares anuales

Lucas Hernández — 13,20 millones de dólares anuales

Achraf Hakimi — 13,20 millones de dólares anuales

Warren Zaïre-Emery — 11,40 millones de dólares anuales

Khvicha Kvaratskhelia — 10,80 millones de dólares anuales

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