Las fases clasificatorias de la UEFA Champions League adquirieron un tinte sorpresivo este martes 26 de agosto. Esto se debe a que el Kairat Almaty kazajo y el Pafos FC chipriota accedieron por primera vez en sus respectivas historias al cuadro principal del certamen europeo eliminando a dos campeones tales como Celtic FC y Estrella Roja, respectivamente.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras el título de PSG: la inteligencia artificial predijo los próximos 5 campeones de la Champions League

Por un lado, el conjunto aurinegro se impuso a través de la serie de penales en condición de local tras igualar por 0-0 y repetir el mismo resultado del juego de ida en Escocia. En tanto, el combinado insular empató, también en casa, por 1-1 ante los balcánicos e hizo valer el 2-1 conquistado la semana pasada en la capital de Serbia.

Los perfiles de Kairat Almaty y Pafos FC, dos de los clasificados a la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026

Kairat Almaty, club que cuenta con la curiosidad de ser considerado como “el más lejano de Europa” puesto que se ubica en la frontera con China, fue fundado en 1954 con el nombre de Lokomotiv Alma-Ata. Posteriormente, en 1955, fue renombrado como Urozhay para adoptar su denominación actual un año más tarde.

Publicidad

Publicidad

Durante sus primeros años de existencia, la institución se transformó en la única representante de Kazajistán en la Primera División Soviética, la cual ganó en 1976 y 1983. Así, adquirió un gran apoyo a lo largo y ancho de la nación que se mantiene hasta la actualidad con constantes revalidaciones de títulos. Al respecto, cabe destacar que conquistó cuatro ligas locales, la última de ellas en 2024,10 Copas y tres Supercopas.

Kairat Almaty eliminó a Celtic por penales. (Getty Images)

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, la plantilla de Kairat Almaty cuenta con un valor de 12,45 millones de euros mientras que sus futbolistas mejor cotizados son el joven delantero de 17 años Dastan Satpaev (1.80 millones), el mediocentro Valeriy Gromko (1.20) y el defensa central Egor Sorokin junto con el volante ofensivo Giorgi Zaria (900 mil).

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Pafos FC posee tan solo con once años de existencia. Su fundación, en 2014, fue una consecuencia de la fusión de dos clubes: AEP Pafos y AEK Kouklia. Así se puso en marcha el proyecto de crear una institución fuerte en el suroeste de Chipre.

Sin embargo, los primeros años del combinado celeste no fueron fáciles. Si bien ascendió a la primera división chipriota en la temporada 2014-2015 apenas duró un año en el máximo circuito, ya que descendió en el curso siguiente. No obstante, en la temporada 2016-2017 regresó a la élite de su país para no dejarla nunca más hasta la fecha. Incluso, en los últimos años empezó a sumar títulos ya que se hizo con la liga (2024-2025) y Copa (2023-2024) local.

Pafos superó a Estrella Roja para meterse en la fase de liga de la UEFA Champions League. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Al momento de escritas estas líneas, la plantilla de Pafos está valuada en 20.85 millones de euros y cuenta con una importante influencia brasileña, ya que posee cinco jugadores con dicha nacionalidad encontrándose entre ellos el reconocido zaguero David Luiz. Entre sus valores más caros figuran el mediocentro Pepé (2 millones), el mediapunta Vlad Dragomir (1.80) y el extremo derecho Muamek Tankovic al igual que el mediocampista defensivo Ivan Sunjic (1.50 millones).

Bodo Glimt, el otro clasificado al cuadro principal de la UEFA Champions League 2025-2026

Otro de los equipos que aseguró su clasificación a la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026 fue el Bodo Glimt noruego, que pese a perder ante Sturm Graz por 2-1 en Austria se metió entre los 36 mejores de Europa gracias a la goleada conseguida como local (5-0).

Al igual que Kairat Almaty y Pafos FC, el conjunto escandinavo también se estrenará en el cuadro principal del certamen. No obstante, su reciente recorrido en Europa lo colocaban como uno de los favoritos para pasar de fase ya que, en la temporada pasada, llegó a las semifinales de la UEFA Europa League.

Publicidad