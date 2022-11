Chivas de Guadalajara no quiere perder el ritmo con el que viene trabajando y ya tiene la mente puesta en el regreso a los trabajos de Verde Valle, donde la plantilla del conjunto rojiblanco estará a disposición de Veljko Paunovic a partir del 14 de noviembre.

El Rebaño Sagrado todavía no ha realizado incorporaciones en el mercado de pases y se espera que tenga un gasto moderado. Sin embargo, ya hay algunos nombres que suenan con fuerza y uno de ellos es el de Marco Fabián, quien podría volver al club.

Salcedo pudo llegar para el Apertura 2022

Pensando en los refuerzos de cara al Torneo Clausura 2023, un aficionado de Chivas mencionó a Carlos Salcedo como una incorporación que le vendría bien al equipo. Sin embargo, el propio central respondió a la publicación para revelar que esto pudo concretarse hace unos meses, pero en el Rebaño no aprobaron su regreso. "Este tema pudo haber sido posible en junio... pero hubo un solo directivo que se opuso y me dijo 'esa posición es la que mejor tenemos', y ya después llegó mi Juaritos y lo demás es historia", escribió el Titán.

Omar Bravo recuerda su traspaso al Atlas

A dos años de su retiro, Omar Bravo hizo un breve repaso de su carrera y reconoció que lo complicado que fue fichar con el Atlas después de ser uno de los referentes más importantes de Chivas. "Es la decisión más difícil de mi carrera fichar con el Atlas, porque valía madre que viniera de Cruz Azul, la gente me etiqueta con Chivas, entonces yo sabía que esa parte no iba a pasar desapercibida, solamente tuve dos horas para decidir. Me llamó Tomás Boy para ir al Atlas y le dije que estaba cabrón por las aficiones, le dije que lo iba a pensar y les dije que sí", dijo en entrevista con Ramón Morales.