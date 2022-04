Chivas respira y se anima a pensar que en puede estar presente en la Liguilla del Clausura 2022 de la Liga MX luego de haber hilvanado tres victorias consecutivas. Las víctimas del Rebaño Sagrado fueron Cruz Azul, Tijuana y Pumas las cuales fueron con la ausencia de Michel Leaño en el banquillo.

Sin duda, la llegada de Ricardo Cadena generó una revolución en el equipo ya que el Guadalajara juega a lo que sabe, aprovecha al máximo sus recursos y trata de no flaquear en sus debilidades. Debido a esto, el timonel es claro candidato para quedarse en el banquillo del Rojiblanco. Por otra parte, Alexis Vega se reúne por última vez con la directiva para lograr un acuerdo para que no se vaya libre.

¿Ricardo Cadena se queda en Chivas?

Como decíamos, Ricardo Cadena llegó de Tapatío con el objetivo de lograr un impensado milagro para que Chivas esté en el repechaje, y hoy matemáticamente tiene chances de estar en clasificación directa, por lo que el estratega es candidato a quedarse en el Rebaño. Ante esto, el timonel dijo, a Marca Claro, que “Voy paso a paso, yo me veo en el próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase, después es algo que no está en mis manos, no me corresponde. Pero yo estoy feliz, claro que me gustaría porque soy de la institución, soy un tipo que vive de fútbol que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer”.

Chivas se reúne con Alexis Vega

Es casi un hecho que Alexis Vega se va a ir de Chivas, pero la directiva busca cerrar el acuerdo por lo que se reúne esta semana. Sin embargo, el futbolista iría a la reunión con la firmeza de mantener sus postura ante lo que quiere ganar y sus peticiones. A su vez, Jesús Hernández comentó que “Se van a juntar mañana (martes) o pasado (miércoles) porque el jueves viajan. Se van a reunir con Vega y les dijo me quiero quedar, pero de aquí no me voy a mover (peticiones y salario). No les dijo que no, les dijo ‘me quiero quedar’, pero como dicen en Argentina, ‘hasta aquí llegó mi amor’”.