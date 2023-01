El empate contra Atlético de San Luis es cosa del pasado y Chivas de Guadalajara comienza a prepararse para su próxima cita contra Toluca, partido en el que esperan reencontrarse con la victoria en el Torneo Clausura 2023.

Sin embargo, hay una serie de situaciones extracancha que el Rebaño Sagrado debe atender en los próximos días, como es el caso de la lesión de Alexis Vega o las posibles salidas que pueden concretarse en el mercado de pases.

Rechazan oferta por Ormeño

A pesar de que no entra en los planes de Veljko Paunovic, Chivas no ha facilitado la salida de Santiago Ormeño en el mercado de pases. Y es que el club recibió una propuesta de Juárez, pero decidió rechazarla según informa el periodista Rubén Rodríguez, de Fox Sports.

"Hay algo de Chivas, que me acaba de llegar. Primeramente, creo que tienen que ponerse de acuerdo internamente, Juárez hizo una oferta a préstamo por Ormeño y Chivas les dijo que no. Dijo: No, a préstamo no, ¿quieres comprarlo?, cómpralo. Oye, pero tú ya no lo quieres. No, prestado no se va", dijo el reportero en La Última Palabra.

¿Se veía venir su lesión?

Todo parece indicar que la lesión de Alexis Vega era cuestión de tiempo. Y es que el crack del Rebaño Sagrado había presentado molestias antes de disputar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, algo que pudo influir en la desafortunada acción en el partido frente al Atlético de San Luis.

"Platicamos con el doctor Rafael Ortega, quien fue el que revisó a Alexis Vega en su clínica y entre muchas otras cosas le comentó que ya traía esa molestia que desde antes del Mundial y pues ¿qué es todo lo que siente cuándo se le trabó la rodilla?”, dijo Ricardo Durán en la emisión del programa La Chorcha Deportiva.