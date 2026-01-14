Colonia y Bayern Múnich se enfrentan este miércoles 14 de enero por el partido correspondiente a la Jornada 17 de la Bundesliga. Está claro que el equipo bávaro es el conjunto favorito a llevarse la victoria en este partido y Luis Díaz dirá presente en el juego.

Con respecto al local, el Colonia se ubica 11° en la Bundesliga con 17 puntos en 16 jornadas. El conjunto alemán solo ganó cuatro partidos en el torneo y acumula una racha negativa en la que no logra un triunfo desde hace siete encuentros.

Por el lado de la visita, el Bayern Múnich ganó 14 de los 16 partidos disputados en la Bundesliga y tiene 44 puntos, 8 más que el Borussia Dortmund, el escolta de la clasificación. El conjunto bávaro viene de ganarle por 8-1 al Wolfsburgo en su primer juego del año.

La probable alineación de Colonia

Schwabe

Sebulonsen

Martel

Simpson-Pusey

Thielmann

Krauss

Huseinbasic

Castro-Montes

Schenten

Ache

Kaminski

La probable alineación de Bayern Múnich