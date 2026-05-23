La cifra millonaria que tendría que pagarle Rayados a West Ham para fichar a Edson Álvarez

Fenerbahce no ejecutará la opción de compra de Edson Álvarez y el mexicano tendría que regresar al West Ham.

El reconocido periodista David Faitelson reveló este viernes durante la transmisión del amistoso de México ante Ghana que Edson Álvarez sería el primer refuerzo de Rayados. Esta noticia del comunicador rápidamente generó una revolución mediática.

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Edson Álvarez estuvo esta temporada en el Fenerbahce, pero el mexicano con los meses fue perdiendo terreno y por este motivo el equipo turco no ejecutará la opción de compra y el ‘Machín’ deberá volver al West Ham. Rayados tendría que pagarle más de 10 millones de euros al conjunto inglés por el centrocampista, aunque hay un hecho que podría impactar en la negociación.

Los detalles del contrato de Edson Álvarez

Edson Álvarez tiene contrato con el West Ham hasta junio de 2028. No obstante, los ‘Hammers’ este fin de semana podrían descender al Championship y, si este hecho sucede, es probable que se le puedan facilitar las negociaciones a Monterrey.

Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado, el futbolista de la Selección Mexicana tiene un valor aproximado de 15 millones de euros. El West Ham compró al ‘Machín’ en 38 millones de euros en el verano de 2023 procedente del Ajax.

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Edson Álvarez tiene contrato con West Ham hasta junio de 2028 (Getty Images)

Si el West Ham logra mantenerse en la Premier League, la situación se le podría complicar al club regiomontano. Si bien Edson Álvarez fue cedido por el conjunto inglés, el entrenador actual Nuno Espírito Santo llegó cuando ya se había concretado el préstamo del ‘Machín’ y no se sabe si contaría con él para la próxima temporada.

David Faitelson aseguró en la transmisión que el mexicano será el primer refuerzo del equipo de Matías Almeyda pero, de todos modos, lo más probable es que el futuro de Edson Álvarez se defina una vez que concluya su participación del Mundial 2026.

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En síntesis