Gabriel Milito, DT de Chivas, reveló las bajas de su equipo antes de enfrentar a Toluca: ”Perdemos jugadores importantes”

Chivas se puso al día con Tigres UANL luego de la disputa de la Jornada 1 del Apertura 2025 que debían y, luego del 0-0, ahora todos los clubes de la Liga MX están en las mismas condiciones. Tras el partido, el entrenador del Rebaño Sagrado habló en conferencia de prensa.

Más allá del análisis del partido, el director técnico ya palpita el próximo duelo de este fin de semana por la Jornada 9 del torneo, que será ante ni más ni menos que el campeón defensor Toluca. En la misma, el jugador dio una noticia negativa para los aficionados.

El entrenador habló de la baja de Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado: “Guti es una baja importante para nosotros al igual que la del Piojo, perdimos dos jugadores muy importantes para este partido. Espero tengan una pronta recuperación“.

Además, agregó: “Guti terminó bien el entrenamiento pero sintió una molestia en el recto, en el cuádriceps, de hecho iba a iniciar el partido, pero bueno, no apareció, no pudimos incluirlo. El tiempo tiene que ver con la evolución, el tiempo exacto no lo sabemos”.

Sobre el partido con los Felinos, comentó: “Me quedo con el comportamiento del equipo en líneas generales. Enfrente teníamos un gran rival; en el primer tiempo lo neutralizamos a pesar de que ellos tuvieron la pelota”. “Una pena no ganar, porque tuvimos opciones muy claras”, cerró.

¿Cuándo juega Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 9 del Apertura 2025, Chivas estará jugando el próximo sábado 20 de septiembre desde las 19:07 horas (Ciudad de México) en condición de local en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, en lo que será un prometedor duelo ante los Diablos Rojos.