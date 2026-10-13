En las últimas ventanas de transferencias, César Merlo demostró ser la persona más informada del mundo Pumas en lo que refiere a movimientos vinculados a la institución auriazul. El periodista argentino, líder en noticias del mercado de pases de la Liga MX, ha dado en la tecla cada vez que le tocó actualizar las novedades de los ‘Felinos’.

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Apoyándose precisamente en la exactitud de su información y en sus fuentes, en estas horas el reportero se despachó con una feroz crítica a Efraín Juárez, como nunca se lo había visto. César Merlo platicó en un vivo junto a Mike Maquina del Mal y otros streamers, donde surgió el debate sobre la salida del entrenador y allí el cronista pudo explayarse.

En la conversación, al especialista en libro de pases le consultaron sobre el vínculo entre Antonio Sancho y Efraín Juárez, que el propio DT recientemente había señalado de buena. César Merlo contó sus verdades acerca del estratega y su partida, describiendo lo que piensa y opina no solo de los hechos sino de la forma de manejarse del técnico.

“No se llevaban bien (con Sancho), es cierto, pero Efraín Juárez se fue de Pumas porque le importa más su persona que Pumas. ¿O vos te vas a creer que Efraín Juárez quería más a Pumas que su propia persona? ¿Vos me estás cargando? Tiene un ego tan grande Efraín Juárez ,que antes de una final salió a decir públicamente que tenían que hablar de la renovación de contrato. Pumas se jugaba el partido más importante de los últimos 15 o 20 años, y él con su ego gigantesco de entrenador salió con eso”, sentenció con firmeza César Merlo en el debate entre aficionados futboleros.

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Enfatizando en su postura respecto al ex entrenador de Pumas, César Merlo prosiguió con su descargo. “Convengamos que los únicos dos títulos que tiene son, con el mayor de los respetos, en la Liga Colombiana. Él se anda vanagloriando de su trayectoria en Europa, y en Europa él fue ayudante de campo, no técnico principal. Ahora sí es técnico principal, de la poderosa Liga de Hungría. Pensó en él antes que en el equipo que lo tenía contratado. Yo eso no veo mal siempre y cuando no te hayas llenado la boca y tirado todo ese humo que tiró Efraín Juárez. Él decía ‘Yo amo a Pumas, Pumas es mi casa, Pumas esto, Pumas lo otro’, y a la primera que los tuvo que botar y abandonarlos, los abandonó“, agregó el reportero argentino con fuentes en CU.

Dentro de su discursiva, el periodista se refirió al momento de la decisión de Efraín Juárez de irse de Pumas para fichar por el equipo húngaro. “Él se despidió por teléfono, llamó a la directiva y les dijo ‘renuncio’. Al menos a mí me enseñaron que si yo me voy de un trabajo, sea cual sea, trato de dejar la puerta abierta y no irme de mala manera. Dejó mucho que desear y le faltó más que nada el respeto a la afición. Puso su ego y su carrera por delante de Pumas“, se explayó César Merlo, con palabras que calaron hondo en los fanáticos que lo escuchaban en directo.

Por último, el número uno del mercado de pases señaló a colegas de ‘voceros’ del DT, más por el daño que eso podía hacerle a Pumas que por la propia prensa. “Él declaraba algo por adelante, y por detrás hacía exactamente lo contrario. ¿Vos no escuchabas que 4 o 5 periodistas que decían ‘No le renuevan a Efraín, no le renuevan, no le renuevan, qué pasa’? ¿Ustedes se creen que esos periodistas lo dicen porque se levantan y lo dicen o porque hablaban con Efraín y Efraín les decía eso? ¿Tenés alguna duda?”, concluyó César Luis Merlo, que seguramente hizo a muchos cambiar su opinión sobre el estratega que se fue a dirigir a Europa.

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