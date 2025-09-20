Es tendencia:
¿Por qué no juega Roberto Alvarado en Chivas vs. Toluca por la Jornada 9 del Apertura 2025?

El volante mexicano no será parte del duelo del Rebaño Sagrado ante los Diablos Rojos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MXChivas recibe a Toluca en un duelo donde los dos conjuntos necesitan la victoria en realidades diferentes. El partido será este sábado 20 de septiembre desde las 19:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

El club que quiere quitarle a Gabriel Milito a Chivas: “Renunciá en México y venite”

Para este duelo, el director técnico Gabriel Milito no contará con una pieza clave. El volante Roberto Alvarado no será parte del equipo y ni siquiera está en el banquillo. La razón es que el jugador sufrió una lesión, específicamente un esguince en el tobillo derecho. Su regreso aún no tiene plazos.

¿Quién será el reemplazo de Roberto Alvarado en Chivas vs. Toluca?

Con esta noticia, el mediocampista Santiago Sandoval se suma al conjunto titular y será acompañante del delantero Cade Cawell. Por detrás se ubicarán tres futbolistas creativos que serán los responsables en el armado del juego del equipo: Efraín Álvarez, Fernando González y Luis Romo.

Fichajes 2025: Chivas contrató a un mexicano que juega en Europa en el cierre del mercado

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Toluca sin Roberto Alvarado?

Sin Roberto Alvarado el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Diablos Rojos: Rangel; Gómez, Campillo, Sepúlveda, Tapias, González; Álvarez, González, Romo; Cowell y Sandoval.

