Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas recibe a Toluca en un duelo donde los dos conjuntos necesitan la victoria en realidades diferentes. El partido será este sábado 20 de septiembre desde las 19:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

ver también El club que quiere quitarle a Gabriel Milito a Chivas: “Renunciá en México y venite”

Para este duelo, el director técnico Gabriel Milito no contará con una pieza clave. El volante Roberto Alvarado no será parte del equipo y ni siquiera está en el banquillo. La razón es que el jugador sufrió una lesión, específicamente un esguince en el tobillo derecho. Su regreso aún no tiene plazos.

¿Quién será el reemplazo de Roberto Alvarado en Chivas vs. Toluca?

Con esta noticia, el mediocampista Santiago Sandoval se suma al conjunto titular y será acompañante del delantero Cade Cawell. Por detrás se ubicarán tres futbolistas creativos que serán los responsables en el armado del juego del equipo: Efraín Álvarez, Fernando González y Luis Romo.

Publicidad

Publicidad

ver también Fichajes 2025: Chivas contrató a un mexicano que juega en Europa en el cierre del mercado

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Toluca sin Roberto Alvarado?

Sin Roberto Alvarado el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Diablos Rojos: Rangel; Gómez, Campillo, Sepúlveda, Tapias, González; Álvarez, González, Romo; Cowell y Sandoval.