En el marco de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas visita a Puebla en un compromiso donde los dos equipos quieren ganar para salir de la parte baja de la tabla de posiciones. El partido será este viernes 26 de septiembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

Para este encuentro, el director técnico Gabriel Milito no contará con jugadores que suelen ser titulares. El mediocentro Erick Gutiérrez y el volante Roberto Alvarado no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. Mientras el primero no se recuperó aún de una lesión muscular, el segundo tuvo una torcedura de tobillo de la que aún no se recuperó.

¿Quiénes serán los reemplazos de Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado en Puebla vs. Chivas?

Con esta noticia, el mediocampista Jesús Garza y el delantero Jonathan Herrera se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Puebla sin Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado?

Sin Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Franja: Rangel; Ledezma, Castillo, Romo, Campillo, B. González; F. González, Govea, Álvarez; Sandoval y A. González.