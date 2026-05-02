Este sábado comienzan los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX y en esta ocasión Chivas tendrá que visitar al conjunto de Tigres en el Estadio Universitario. De esta manera, el día de ayer, viernes, la escuadra de Gabriel Milito ya realizó el viaje hacia Monterrey para poder disputar este duelo, pero lo hizo con ausencias.

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Cabe mencionar que hace unos días se dio a conocer la lista de jugadores de la Liga MX con la que contaría Javier Aguirre para la concentración días antes del proceso del Mundial. Es por esta razón que el estratega tendría que contar con ellos a partir del 6 de mayo, es decir, para el próximo miércoles, por lo que se tomó una decisión.

¿Por qué no juegan Armando González y Brian Gutiérrez?

De acuerdo con esto, tanto Armando González como Brian Gutiérrez no serían tomados en cuenta para el partido de hoy ante los de la UANL, ya que no realizaron el viaje. Aunque cabía la posibilidad de que estuvieran el día de hoy, puesto que aún les quedan días, la decisión al final fue que ya no disputaran este duelo.

Llama la atención tomando en cuenta que “La Hormiga” es pieza clave para la plantilla rojiblanca y es que es el goleador del equipo, por lo que hoy el equipo podría padecer con su ausencia. En el caso de Gutiérrez, la realidad es que no ha sido considerado como titular en varios duelos, por lo que ahí puede haber modificación.

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De acuerdo con lo que se espera en este partido debido a las ausencias, en el caso de Brian, quienes podrían suplirlo sería la dupla de Fernando González y Omar Govea; mientras que con el delantero rojiblanco tendría a su disposición a elementos ofensivos como Sergio Aguayo, Santiago Sandoval, Yael Padilla y Hugo Camberos.

En síntesis