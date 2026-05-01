Los millones que tendría que poner Copenhague para fichar a Brian Gutiérrez de Chivas

Chivas ha sido uno de los mejores equipos de la Liga MX, al menos en la etapa regular, y es lógico que varios de sus futbolistas empiecen a generar interés en clubes importantes. Si a eso se le suma la posibilidad de disputar el Mundial, el atractivo se duplica.

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Brian Gutiérrez es un futbolista que ha despertado interés, debido a que en pocos meses se convirtió en un titular indiscutible en Chivas y fue convocado por Javier Aguirre hace pocos días en la primera lista de futbolistas de la Liga MX que tendrían asegurado su lugar en la Copa del Mundo.

En las últimas horas, el periodista Pepe Del Bosque de TNT Sports contó que el Copenhague de Dinamarca y otro equipo de la Bundesliga de Alemania tienen interés en Brian Gutiérrez. En el caso del club danés, esta institución ya realizó reportes del jugador pero aún no avanzaron más que eso.

¿Cuánto vale Brian Gutiérrez?

Brian Gutiérrez tiene un valor aproximado de 5,5 millones de euros según Transfemarkt, sitio especializado en el mercado y en los valores de futbolistas. No obstante, su precio podría aumentar considerablemente si el mexicano rinde a buen nivel en el Mundial.

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Brian Gutiérrez jugaría el Mundial 2026 con la Selección Mexicana (Getty Images)

Con tan solo 22 años, aunque cumplirá los 23 en plena Copa del Mundo el próximo 17 de junio, el centrocampista es un jugador joven y con proyección para el mercado europeo. A Chivas se le hará difícil retener a Brian Gutiérrez al igual que a Armando González.

¿Cuánto pagó Chivas por Brian Gutiérrez?

Después de varios días de negociación y de que Rayados también haya negociado por el futbolista, finalmente Chivas logró fichar a Brian Gutiérrez en diciembre del año pasado. El Rebaño desembolsó 4,5 millones de dólares a Chicago Fire para quedarse con el centrocampista.

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Brian Gutiérrez disputó 16 partidos con Chivas hasta el momento, en los que convirtió 2 partidos y dio 2 asistencias. Por su parte, con la Selección Mexicana afrontó 5 encuentros y fue titular en los últimos dos amistosos del Tri frente a Portugal y a Bélgica.

En síntesis