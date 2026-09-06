Se viene un duelo de titanes y te contamos qué ocurriría si el ganador no se conoce en los 90'.

Toluca y Rayados de Monterrey tomarán el centro de la escena este domingo en la agenda futbolera, cuando se crucen en el marco de la gran final de la Leagues Cup 2026. Dos de las plantillas más ricas del continente se medirán frente a frente en el Shell Energy Stadium, para determinar cuál será el campeón del torneo este año.

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Por la calidad de los futbolistas con los que cuentan ambos equipos finalistas, se presentará un juego muy parejo en la previa, donde todo se definirá por cuestión de detalles. El trabajo que han hecho para llegar hasta esta instancia y las estrellas que los representarán en la definición hace lamentar que uno se quede con las manos vacías.

En ese sentido, el reglamento del torneo establece un criterio de desempate claro ante la posibilidad de que esta final de la Leagues Cup 2026 finalice en igualdad. Toluca y Rayados deben prepararse para una definición que puede durar noventa minutos, pero no muchos más según indica la normativa de la competencia.

Monterrey o Toluca ganarán la Leagues Cup [Foto: Getty]

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De acuerdo al manual de la Leagues Cup 2026, el encuentro se irá a una tanda de penales si hay empate al cabo del tiempo reglamentario. No habrá prórroga de treinta minutos en dos tiempos de quince si la final acaba en tablas tras los noventa. Todo se decidirá desde los doce pasos, tal como viene sucediendo el resto del certamen.

Contemplando el apretado calendario que han tenido Toluca y Rayados, la organización consideró innecesario someterlos a un alargue con otra media hora de juego. De hecho, los entrenadores de cada club ya habían criticado el calendario del semestre entre esta Leagues Cup 2026 y el Apertura 2026, por lo que les cae bien.

Afortunadamente, en el caso de llegar a una tanda de penales, el juego no acabará tan tarde. La final está programada para las 19.15 hora CDMX (20.15 hora local de Houston), un horario bastante cómodo para los fanáticos. El encuentro decisivo entre Toluca y Rayados será transmitido por TUDN, Imagen Televisión y Apple TV.