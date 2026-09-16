Entérate qué señala el reglamento de la competencia sobre una hipotética igualdad en los noventa.

El NU Stadium será el escenario de una cita imperdible, cuando Inter Miami reciba a sus pares de Cruz Azul este miércoles 16 de septiembre, en un partido más que especial. Las Garzas y La Máquina Cementera tratarán de adueñarse del Campeones Cup 2026 y sumar un trofeo más a sus vitrinas para seguir creciendo como instituciones.

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De un lado llega un gran equipo como Cruz Azul, con una idea de juego consolidada, y del otro un equipo en construcción pero con figuras como Messi, Suárez, Casemiro y De Paul. Por ello, un empate en los 90 minutos es una posibilidad real, si es que las individualidades no marcan la diferencia en el tiempo regular del duelo.

Desde ya, está claro que si hay un ganador en el período reglamentario ese será automáticamente campeón, ya que el Campeones Cup se juega a partido único. Ahora bien, ante un hipotético escenario de igualdad, el reglamento contempla un criterio de desempate para definir al vencedor del encuentro y por lo tanto al equipo consagrado.

Inter y Messi reciben a Cruz Azul otra vez [Foto: Getty]

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Según la normativa del Campeones Cup 2026, si el cruce entre Inter Miami y Cruz Azul no se define en los noventa minutos, habrá tanda de penales para conocer al vencedor. La serie desde los doce pasos, con una repartija inicial de cinco remates cada uno como se utiliza tradicionalmente este procedimiento, desempatará la ecuación.

La intención de la organización es no llevar el juego a un alargue contemplando el intenso calendario que tienen tanto Cruz Azul como Inter Miami en este segundo semestre. Además, el equipo mexicano ya tuvo que viajar en avión hasta Estados Unidos, por lo que retrasar todavía otra media hora más a la delegación sería demasiada molestia.

De las siete ediciones previas a este Campeones Cup 2026, dos finales se han definido por penales, que fueron las de las temporadas 2023 y 2024 respectivamente. En la primera, Tigres se llevó el triunfo ante Los Ángeles FC por 4-2 en la tanda, mientras que en la segunda, América logró la victoria ante Columbus Crew por 5-4.