La edición 2025 de la Leagues Cup llega a su fin y con ello, también se conocieron quiénes tendrán los tres cupos a la Concachampions 2026. Por disposición del entre madre del futbol de Norte y Centroamérica, los tres primeros lugares del torneo entre México y Estados Unidos acudirían al torneo internacional.

Esto era un incentivo para todos los participantes, sobre todo para aquellos equipos de la Liga MX que no se clasificaron tras la temporada 2024-25. América, Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, Rayados y Pumas UNAM aseguraron su clasificación.

El resto de los equipos mexicanos estuvieron muy lejos de poder competir por estos cupos. Apenas Puebla fue el único equipo no clasificado que alcanzó los playoffs de la competencia, pero sin embargo fue rápidamente eliminado por Seattle Sounders.

Precisamente los Sounders, junto a Inter Miami, ya habían asegurado su lugar por haber clasificado a la Final del torneo. Mientras los primeros eliminaron a LA Galaxy, las Garzas se cargaron a su clásico rival, Orlando City, en un emocionante Derby de Florida.

Con esto se restaba saber un cupo y, para eso, CONCACAF dispuso un partido por el tercer puesto entre los dos perdedores de las Semifinales. Gracias a un marcador de 2-1, los Galácticos sellaron su participación en el torneo internacional.

¿Cuántos cupos tiene la MLS a la Concachampions 2026?

Al igual que el torneo mexicano, el certamen de Estados Unidos cuenta con 6 cupos al torneo, aunque uno es a través de la US Open Cup. En esta cuestión parte en igualdad con México. Sin embargo, tal como pasó esta año, los norteamericanos tendrán 9 cupos en total.