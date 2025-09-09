El ranking FIFA tiene un nuevo líder tras la derrota de Argentina frente a Ecuador por 1-0 en el Estadio Monumental de Guayaquil en el marco de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Así, el equipo albiceleste le cederá la cima del escalafón ecuménico a otro de los conjuntos nacionales del momento.

ver también ¿Cómo se juega el repechaje clasificatorio al Mundial 2026? Formato, fecha y lugar

Se trata de España, que volverá a situarse en lo más alto de la clasificación luego de sus goleadas por Eliminatorias UEFA ante Bulgaria (3-0) en Sofía y contra Turquía (6-0) en Konya. El conjunto de Lamine Yamal y compañía se transformó en el monarca de Europa en 2024 al ganar la Eurocopa y ahora dio un paso más recuperando el puesto que supo tener en años atrás.

Las malas noticias no se detienen en este punto para la selección argentina. A la espera del ranking oficial que se publicará el próximo miércoles 17 de septiembre, los conducidos por Lionel Scaloni -que no contaron con Lionel Messi en su derrota ante Ecuador- no solo perderán el #1 sino que caerán hasta el tercer puesto, ya que serán también superados por Francia.

Publicidad

Publicidad

Así quedarán los 10 primeros lugares del nuevo ranking FIFA, que se publicará oficialmente el miércoles 17 de septiembre. (Captura de pantalla)

En este punto, los sudamericanos la tendrán difícil para recuperar el lugar que acaban de perder. Esto se debe a que hasta fin de año solo le quedarán por disputar solo encuentros amistosos, los cuales entregan menos puntos por victoria (10) que los encuentros correspondientes a las Eliminatorias (25) que jugarán ibéricos y galos.

¿Qué puesto ocupa la Selección Mexicana en el ranking FIFA?

Mientras se espera por la mencionada actualización, la Selección Mexicana ocupa el 13° lugar del ranking FIFA. A diferencia de la mayoría de sus rivales, el conjunto de Javier Aguirre no participa en Eliminatorias durante este ciclo mundialista ya que se encuentra clasificado a la Copa del Mundo por ser uno de los organizadores.

Publicidad

Publicidad

De todas formas, sí jugó certámenes oficiales como la Liga de Naciones -la cual ganó por primera vez en este 2025- y la Copa Oro, que conquistó en sus dos últimas ediciones.