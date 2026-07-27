El periodista Fabrizio Romando confirmó el acuerdo entre el delantero mexicano y una desconocida franquicia de la USL Championship.

Javier Hernández tiene nuevo equipo. A sus 38 años, el Chicharito se convirtió en el primer fichaje de Atlético Dallas, nueva franquicia de la USL Championship (Segunda División de Estados Unidos). El acuerdo fue confirmado por el periodista Fabrizo Romano este lunes 27 de julio.

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🚨🇲🇽 EXCL: Javier Chicharito Hernández has agreed to join Atlético Dallas, first signing ever for new USL Championship side.



Chicharito will start playing from 2027 but will be contributing to the project immediately.



38 year old striker, set for new chapter. 🇺🇸 pic.twitter.com/NfAk5ULpU0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

El último partido oficial de Hernández fue un Chivas vs. Cruz Azul que se disputó el 30 de noviembre de 2025. De hecho, el Chicharito había viajado a la Copa del Mundo 2026 como analista y comentarista de Fox Sports, por lo que muchos ya daban por hecho que el anuncio de su retiro estaba cerca.

No obstante, el experimentado delantero con pasado en Manchester United y Real Madrid, entre otros, está listo para un nuevo capítulo en su carrera con el Atlético Dallas. Ahora bien, lo curioso del anuncio es que recién comenzará a jugar en 2027, pero aportará en el proyecto desde ahora.

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El nombre de esta franquicia rinde homenaje al Atlético de Madrid. Además, jugará sus primeras tres temporadas (hasta 2029) en el icónico Cotton Bowl y el grupo fundador está liderado por Matt Valentine y Sam Morton.

Con Atlético Dallas: todos los equipos en los que jugó Chicharito Hernández

Chivas

Manchester United

Real Madrid

Bayer Leverkusen

West Ham

Sevilla

LA Galaxy

Atlético Dallas (a partir de 2027)

En síntesis

Javier Hernández es el primer fichaje del Atlético Dallas en la USL Championship.

es el primer fichaje del Atlético Dallas en la USL Championship. 2027 será el año en que el delantero comenzará a jugar en la franquicia.

será el año en que el delantero comenzará a jugar en la franquicia. 30 de noviembre de 2025 fue el último partido oficial disputado por Chicharito.