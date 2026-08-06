Dónde ver EN VIVO Austin FC vs. Xolos por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Repasa la información más destacada de este duelo que pondrá cara a cara a dos gigantes del continente.

Este jueves 6 de agosto, Xolos de Tijuana debuta en la Leagues Cup. Con el sueño intacto de pelear de fuerte manera en el plano internacional, los dirigidos por Sebastián Abreu se medirán ante Austin FC en un duelo de fuerzas muy igualadas que nadie se querrá perder.

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Los rivales de Xolos en esta primera instancia son el mencionado Austin, San Diego FC y Portland Timbers. De esta manera, el equipo de Tijuana buscará demostrar un buen nivel en el plano internacional para intentar quitarse la espina de llegar más lejos en este tipo de competencias, donde el éxito le ha sido esquivo.

¿Por dónde ver el partido en México?

El partido de Austin frente a Xolos de este jueves 6 de agosto por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 no es transmitido en México por televisión abierta. La única opción oficial que tienen los aficionados es la de seguir el juego a través del MLS Season Pass de Apple TV.

Los resultados locales marcan que Tijuana se ubica en el segundo puesto de la Liga MX tras las primeras 3 jornadas. Xolos cosechó dos victorias y un empate que le permiten compartir el liderazgo de Apertura 2026 con América. Ahora, la ilusión se traslada al plano internacional.

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En síntesis