Los Rayados de Monterrey se colaron sobre la hora a los cuartos de final, y ahora no hay quien les quite la ilusión de volver a ser campeones y conquistar la Leagues Cup 2026. Tras haberse metido entre los mejores cuatro de la zona de clubes mexicanos, su próximo desafío será el Chicago Fire, uno de los mejores cuadros estadounidenses.

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Durante la cuenta regresiva rumbo al día de partido, un interrogante que se plantearon los aficionados fue el tema de la sede del juego. Es que el equipo de la MLS será local, pero no en su propio estadio. Ambas cuestiones, la localía y el cambio del recinto anfitrión, llamaron la atención del público en la antesala del duelo por la clasificación.

En primer lugar, vale aclarar que Chicago Fire será local porque el formato del torneo le da privilegio y ventaja a los clubes estadounidenses. Solo dos mexicanos podían ser ‘locales en estadio neutral’ en cuartos de final de la Leagues Cup 2026: los dos mejores de la tabla anual 2025. En este caso fueron el Club América y el Toluca.

Por otra parte, la situación que también sorprendió fue que el Soldier Field, donde el Fire juega habitualmente de local, no será la sede del juego ante los Rayados de Monterrey. Pese a ser el estadio principal de los ‘Men in Red’, también es el de los Chicago Bears de la NFL y el contrato no incluye los juegos de Leagues Cup del club de futbol.

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Mientras que el fin de semana pasado el Chicago Fire jugó por MLS en el Soldier Field, ante Rayados el anfitrión será el SeatGeek Stadium de Bridgview, en Illinois (EEUU). Esta es la casa del “Chicago Fire II”, equipo que milita en la MLS Next Pro. Sin embargo, se lo han prestado al I para sus encuentros del transcurso de esta Leagues Cup 2026.

El SeatGeek Stadium, inaugurado en junio de 2006, cuenta con capacidad para hasta 20.000 espectadores, casi ¡un tercio menos! que el anteriormente mencionado. Su construcción costó casi 1000 millones de dólares, fue diseñado por Rossetti Architects, y posee ese nombre por la empresa que compró los derechos de nominación del estadio.

El SeatGeek Stadium se prepara para Rayados-Fire [Foto: Getty]

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¿Cuándo y dónde ver Rayados vs. Chicago Fire desde el SeatGeek Stadium?

El encuentro entre ‘La Pandilla’ y los ‘Men in Red’ se disputará HOY miércoles 25 de agosto, en la sede señalada, a partir de las 18.30 horas del Centro de México. El juego de cuartos de final de la Leagues Cup 2026 se podrá seguir en directo desde el territorio mexicano únicamente a través de la plataforma de Apple TV.