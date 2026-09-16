Aquí te contamos cómo hacer para seguir el duelo de esta tarde en forma libre y gratuita en México.

El Campeones Cup se renueva para una nueva edición y tendrá mano a mano a dos de los mejores contendientes que han participado de este torneo a partido único. Inter Miami, en nombre de la MLS de los Estados Unidos, y Cruz Azul, en nombre de la Liga MX de México, disputarán este miércoles la temporada 2026 del evento.

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Durante la previa de este choque donde habrá un trofeo en juego, los fans se preguntaron especialmente por la televisación del cotejo entre las ‘Garzas’ y ‘La Máquina’. Es que al ser un torneo diferente al campeonato doméstico y también a certámenes como Leagues Cup o Concachampions, no rigen los mismos criterios que en ellos.

¿El Inter Miami vs. Cruz Azul del Campeones Cup 2026 va por TV abierta?

Afortunadamente para todos los interesados en seguir la definición de este nuevo título, el juego sí será transmitido por televisión abierta a lo largo y ancho de México. De acuerdo a la grilla de TV para la jornada futbolera de este miércoles, habrá dos pantallas que permitirán sintonizar el partido por medio de esa vía.

No es la primera vez que se miden los finalistas [Foto: Getty]

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¿Cómo ver GRATIS Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026?

En primer lugar, Imagen Televisión está confirmada como señal que pasará el compromiso entre las ‘Garzas’ y ‘La Máquina’ en forma gratuita para todo México. Por otro lado, Canal 5 será la otra cadena que se aseguró los derechos de transmisión del juego y por donde se podrá seguir esta final internacional.

¿Qué otra transmisión tendrá Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeón de Campeones 2026?

Además de los dos canales gratuitos de TV abierta mencionados con anterioridad, habrá dos plataformas de streaming de pago que tendrán el juego. Apple TV y ViX Premium ofrecerán también la transmisión con imagen y sonido del encuentro en simultáneo, a los usuarios que tengan una cuenta en sus servicios.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeón de Campeones 2026?

El enfrentamiento entre estadounidenses y mexicanos se llevará a cabo HOY miércoles 16 de septiembre, a partir de las 18.30 horas del Centro de México (20.30 hora local). ‘La Máquina’ será el único equipo de la Liga MX que tendrá acción en el día de la fecha, por lo que todos los focos de esta tarde están puestos encima suyo.