Pumas dispara los precios para recibir a Cruz Azul y Atlante los deja en ridículo

Pumas ya puso a la venta los boletos para el partido ante Cruz Azul y la afición se les fue encima.

Este domingo llega la Jornada 11 y tras la Fecha FIFA, el conjunto de Pumas ya dio a conocer el precio y la preventa de los boletos para el partido ante Cruz Azul; un duelo que llama la atención después de la final pasada que perdió el conjunto universitario. Es por esta razón que el equipo necesitaba a su afición en este juego.

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Lamentablemente, su afición no estuvo muy contenta del todo, en primer lugar porque de nueva cuenta realizaron una preventa con tarjeta Mifel y después porque más allá de que en el inicio de temporada ya les habían aumentado los costos de los boletos, las entradas para este enfrentamiento también tuvieron un incremento.

Elevan costos para el Pumas vs Cruz Azul

Tomando como referencia los boletos ante Atlético de San Luis, aquellos generales de planta baja tuvieron un costo de 510 pesos, pero en esta ocasión ante La Máquina será de 806 pesos; el palomar de 580 está en 868; el palomar goya pasó de 630 a 992; finalmente los palcos de 1150 a 1736, por lo que el incremento va de los 300 a los 600 pesos.

A esto hay que sumarle que de los estadios de la Ciudad de México, el cuadro universitario era el que menos estaba recibiendo a la afición, ahora con este aumento de precios podría dar pie a que sean más los seguidores celestes los que se den cita y no los de casa para imponer en el Estadio Olímpico Universitario.

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Contra Atlante salen más baratos

La siguiente fecha serán visitantes en el Estadio Azteca ante el Atlante, quienes también dieron a conocer su precios y con una mejor aceptación, por lo que la afición comparó esos costos. El boleto más barato será de 200 pesos, mientras que en los palcos VIP será de 950, un aproximado de 600 pesos menos que en el Olímpico Universitario.

En síntesis