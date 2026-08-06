¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026

Las Águilas reciben a la franquicia de California en el Estadio Banorte por la primera jornada del certamen.

América enfrenta a San Diego FC desde las 21:00 hs (CDMX) de este jueves 6 de agosto en lo que será su debut en la Leagues Cup 2026. Las Águilas llegan a este encuentro como líderes del Torneo Apertura luego de la goleada sobre Santos Laguna en condición de local y ahora buscarán nuevamente los tres puntos en el Estadio Banorte.

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Una de las grandes noticias en el equipo azulcrema pensando en este partido tiene que ver con el regreso al gol de Henry Martín, quien no marcaba desde el 3 de mayo en el empate 3-3 con Pumas. Todo apunta a que será titular esta noche para seguir ganando confianza.

San Diego, por su parte, viene de empatar 1-1 con Minnesota y ocupa la 13° posición en la Conferencia Oeste de la MLS. Cabe recordar que en esta franquicia se encuentra Hirving Lozano, quien tiene negociaciones muy avanzadas para convertirse en nuevo futbolista de LA Galaxy.

Probable alineación de América

Rodolfo Cota

Cristian Borja

Sebastián Cáceres

Israel Reyes

Kevin Álvarez

Alan Cervantes

Erick Sánchez

Brian Rodríguez

Isaías Violante

Raphael Veiga

Henry Martín

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Raphael Veiga ejecuta un tiro de esquina (Getty Images)

Probable alineación de San Diego FC