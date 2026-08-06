Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Leagues Cup

¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026

Las Águilas reciben a la franquicia de California en el Estadio Banorte por la primera jornada del certamen.

América y San Diego se enfrentan por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
© Getty ImagesAmérica y San Diego se enfrentan por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

América enfrenta a San Diego FC desde las 21:00 hs (CDMX) de este jueves 6 de agosto en lo que será su debut en la Leagues Cup 2026. Las Águilas llegan a este encuentro como líderes del Torneo Apertura luego de la goleada sobre Santos Laguna en condición de local y ahora buscarán nuevamente los tres puntos en el Estadio Banorte.

Una de las grandes noticias en el equipo azulcrema pensando en este partido tiene que ver con el regreso al gol de Henry Martín, quien no marcaba desde el 3 de mayo en el empate 3-3 con Pumas. Todo apunta a que será titular esta noche para seguir ganando confianza.

+ Seguinos en

San Diego, por su parte, viene de empatar 1-1 con Minnesota y ocupa la 13° posición en la Conferencia Oeste de la MLS. Cabe recordar que en esta franquicia se encuentra Hirving Lozano, quien tiene negociaciones muy avanzadas para convertirse en nuevo futbolista de LA Galaxy.

Probable alineación de América

  • Rodolfo Cota
  • Cristian Borja
  • Sebastián Cáceres
  • Israel Reyes
  • Kevin Álvarez
  • Alan Cervantes
  • Erick Sánchez
  • Brian Rodríguez
  • Isaías Violante
  • Raphael Veiga
  • Henry Martín
Raphael Veiga ejecuta un tiro de esquina (Getty Images)

Raphael Veiga ejecuta un tiro de esquina (Getty Images)

Ver también

Tras el no a Cruzeiro, Vasco Da Gama acelera por Brian Rodríguez y envía oferta al América

Probable alineación de San Diego FC

  • Dos Santos
  • Porhallsson
  • McVey
  • Duah
  • Sargeant
  • Valakari
  • Tverskov
  • Alvarado
  • Dreyer
  • Ingvarsten
  • Vazquez
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones