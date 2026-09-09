¿Quién es el árbitro de Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27?

Barcelona recibe a Feyenoord este miércoles por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou y tendrá como encargado de impartir justicia al alemán Sven Jablonski, quien fue elegido por la UEFA para dirigir uno de los partidos más importantes de la jornada.
El árbitro alemán, nacido el 13 de abril de 1990 en Alemania y con residencia en Bremen, tiene 36 años y pertenece al Blumenthaler SV. Jablonski cuenta con varios años de experiencia en el futbol alemán y desde 2022 posee la condición de árbitro internacional FIFA.
Su carrera en el arbitraje comenzó desde muy joven y fue avanzando progresivamente por las diferentes categorías del futbol alemán. Después de trabajar en el ámbito de la DFB, llegó a la 3. Liga para la temporada 2011-12 y posteriormente fue promovido a la 2. Bundesliga, antes de dar el salto definitivo a la Bundesliga.
La carrera y los números de Sven Jablonski en 2026-27
Jablonski debutó en la máxima categoría del futbol alemán durante la temporada 2017-18 y desde entonces se consolidó como uno de los árbitros habituales de la Bundesliga. Su crecimiento también le permitió llegar al ámbito internacional, donde ahora tendrá la responsabilidad de dirigir por primera vez un partido entre Barcelona y Feyenoord.
En lo que va de la temporada 2026-27, Jablonski suma dos partidos dirigidos como árbitro, con un total de cuatro tarjetas amarillas, sin expulsiones por doble amarilla, tarjetas rojas directas ni penales señalados.
Uno de esos encuentros correspondió a la Bundesliga, donde dirigió el RB Leipzig 3-0 Borussia Mönchengladbach, mientras que el otro fue por la fase de clasificación de la Champions League: Fenerbahce 1-1 Olympique de Lyon. En el primero mostró una tarjeta amarilla y en el segundo sacó tres.
Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27: canales de TV y streaming online
Ahora, Jablonski tendrá uno de los desafíos más importantes de su temporada al estar al frente del Barcelona vs. Feyenoord. Además, será su primer partido europeo de la temporada.
En sintesis
- Sven Jablonski arbitrará el encuentro entre Barcelona y Feyenoord por la Champions League.
- Spotify Camp Nou albergará el partido que será el primer choque europeo del colegiado.
- Cuatro tarjetas amarillas suma el árbitro Sven Jablonski en la temporada 2026-27.