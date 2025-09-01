Este domingo se jugó la final de la Leagues Cup 2025 entre dos equipos estadounidenses, dado que los clubes mexicanos que participaron no estuvieron a la altura de las circunstancias. Los cuatro que clasificaron al a segunda fase, fueron todos eliminados en cuartos de final.

ver también ¿Cómo quedó el palmarés de la Leagues Cup tras la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami?

El partido definitorio lo disputaron Inter Miami y Seattle Sounders en el Lumen Field. El equipo de Lionel Messi que dirige Javier Mascherano no estuvo a la altura de las circunstancias y fue ampliamente superado por su rival, que terminó ganando el encuentro por 3-0.

Luego de que el árbitro finalice el encuentro, todo terminó mal en el campo de juego ya que hubo agresiones entre los futbolistas. Se armó el escándalo y se arruinó el festejo por un mal comportamiento de los que deberían haber dado el ejemplo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Lamentable! Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup y protagonizó trifulca ante Seattle Sounders

Mientras tanto, también se filtró un video en el cual se ve a Sergio Busquets, futbolista de Inter Miami, agrediendo al mexicano Obed Vargas que estaba festejando uno de los goles. El español le tiró un puñetazo al jugador de Seattle que terminó en el piso.

Tweet placeholder

Luis Suárez también entró en la polémica

Otras agresiones en el partido tuvieron como protagonista a Luis Suárez, atacante uruguayo de Las Garzas, quien también fue señalado por su actitud. Se vio que escupió a un integrante del cuerpo técnico del equipo rival, lo que generó una fuerte indignación.

Publicidad

Publicidad

Con estos hechos, la final de la Leagues Cup quedó marcada no solo por la contundente victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami, sino también por la polémica generada después del pitazo final. Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó opacado por la violencia dentro del campo.