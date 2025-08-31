Por la Final de la edición 2025 de la Leagues Cup, Seattle Sounders se proclamó campeón del torneo por primera vez luego de golear por 3-0 a Inter Miami con anotaciones de Osaze De Rosario, Alexander Roldan y Paul Rothrock en el Lumen Field de la ciudad de Seattle.

Sin embargo, el festejo quedó opacado por una extraña y papelonezca reacción de Luis Suárez, uno de los jugadores más experimentados de la plantilla, y una referencia en el futbol por la calidad de jugador que es y supo ser sobre todo en el futbol de Europa.

Tras el partido, se lo vio al uruguayo discutiendo cara a cara con un integrante del cuerpo técnico de los Sounders. Tras no hacerle caso y no mirarlo a los ojos, el goleador no titubeó y lo escupió en la cara, sorprendiendo a propios y extraños mientras intentaban separarlos.

De momento ni el jugador se refirió al respecto ni los clubes se pronunciaron por el hecho que mancha lo que es una fiesta del deporte. Tampoco la MLS o la CONCACAF, o incluso las redes sociales de la Leagues Cup lanzaron un comunicado sobre la situación.

¿Luis Suárez puede ser sancionado por su acción antideportiva?

Si bien el hecho se dio una vez finalizado el partido, habrá que seguir el caso de cerca para ver si las autoridades del torneo toman cartas en el asunto. Incluso Inter Miami podría tomar alguna decisión fuerte sobre el jugador por cuenta propia.

