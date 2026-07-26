¡Se viene una fecha espectacular! Luego de un inicio furioso y apasionante, el Apertura 2026 se prepara para recibir la jornada 3 de la fase regular, que tendrá grandes cruces. Por experiencia previa, los equipos saben que no pueden regalar ningún punto en este primer tramo de la temporada de la Liga MX y deberán dejar todo en la cancha.

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Esta tercera jornada será muy importante ya que será la última previa al receso: consumada esta fecha luego viene el parate por Leagues Cup que cambiará las sintonías. Los equipos deberán aprovechar este sprint inicial para hacer una buena cosecha y posicionarse bien de cara a la reanudación posterior del certamen de Primera.

¿Quién es el líder de la Liga MX antes de la jornada 3 del Apertura 2026?

Previo al arranque de esta tercera fecha, los Xolos de Tijuana marchan en la 1° posición del certamen, con puntaje perfecto producto de dos triunfos al hilo. Con las mismas unidades pero peor diferencia de gol lo escoltan Cruz Azul, Atlas y Necaxa, que también ganaron sus dos primeros partidos en el torneo.

Xolos y Gil Mora sueñan en grande [Foto: Getty]

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¿Cuándo comienza la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX?

La siguiente fecha del torneo de Primera División dará inicio el próximo viernes 31 de julio, con la particularidad de que se disputarán tres juegos en lugar de los dos habituales. La tanda de encuentros tendrá su puntapié a las 19.00 horas con el primer turno del día, y posteriormente habrá un segundo turno que arrancará a las 21.00 horas.

Días, horarios y TV de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Esta es la agenda completa de los partidos de la próxima fecha del campeonato con sus respectivas transmisiones:

Viernes 31 de julio:

Puebla vs. Chivas: 19.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y FOX One.

FC Juárez vs. Pumas: 21.00 horas por FOX One.

Atlético San Luis vs. Xolos: 21.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

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Sábado 1 de agosto:

Querétaro vs. Tigres: 17.00 horas por FOX One.

Atlas vs. Monterrey: 19.00 horas por TUDN y ViX Premium.

León vs. Pachuca: 19.00 horas por FOX One.

Cruz Azul vs. Atlante: 21.00 horas por ViX Premium.

Domingo 2 de agosto: