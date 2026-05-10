Los clasificados de la Liga MX a la Concacaf Champions Cup 2026-27 y quiénes pelean el último lugar

Estos son los 5 equipos que ya están clasificados a la Concachampions y el equipo que falta por hacerlo.

La Concacaf Champions Cup está llegando a su fase final y en esta ocasión el conjunto de Tigres se medirá ante Toluca para conocer al nuevo campeón de la competencia. Es por ello que ya hay cinco conjuntos de la Liga MX que están clasificados a la siguiente edición 2027, pero queda un lugar disponible y dos equipos lo pelean.

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¿Quiénes califican a Concachampions?

Hay que recordar que estos lugar se dan de la siguiente manera: los que clasifican tienen que ser finalistas del torneo Clausura 2026; los dos mejores equipos de la tabla acumulada entre los dos torneos recientes; y el par de conjuntos que llegaron a la Final de esta última edición, por lo que esos seis son los que tienen la oportunidad.

Equipos de la Liga MX con lugar asegurado

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los dos primeros conjuntos que ya tienen su lugar es Toluca y Tigres; después vienen los equipos que quedaron mejor posicionados que son Cruz Azul y Chivas, como ellos dos ya están clasificados y alguno tendrá que avanzar a la Final, el otro que sigue en esa posición es el Club América, por lo que se suma a los que irán.

Ahora bien, tomando en cuenta que hoy avancen Pumas y Pachuca, se enfrentan en la otra Semifinal, por lo que sólo uno de ellos podría conseguir el último lugar a esta competencia y lo haría precisamente el que llegue a la Final del Clausura 2026. Así estarían completos los cupos para la Liga MX en la Concacaf Champions Cup 2027.

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En síntesis