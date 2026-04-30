Antonio Mohamed se ha convertido en uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente del Toluca y también del futbol mexicano, gracias a todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera. El técnico argentino llegó al club con la misión de pelear por los títulos y devolver al equipo a los primeros planos.

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El “Turco” viene de ser bicampeón con los Diablos Rojos y en esta temporada el gran objetivo no solo era competir en la Liga MX, sino también dar el salto a nivel internacional. Si bien el equipo no mostró el mismo nivel arrollador del año pasado, sigue firme en la pelea en este 2026.

Actualmente, Toluca se encuentra en cuartos de final del Clausura 2026 donde se medirá ante Pachuca y también las semifinales de la Concachampions, en una doble competencia que exige al máximo al plantel y al cuerpo técnico en este tramo decisivo del año.

Justamente en el torneo internacional, los Diablos Rojos cayeron 2-1 como visitantes ante LAFC, aunque todavía mantienen la serie abierta y todo se definirá la próxima semana en el Nemesio Díez, con el apoyo de su gente, que confía en la remontada.

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En medio de este contexto deportivo, una información encendió las alarmas en el entorno del club, ya que se conoció que hay tres equipos que siguen de cerca la situación del entrenador argentino pensando en un posible movimiento a mitad de año.

¿Se va el Turco?

“Toluca apostó fuerte por la Concacaf, en parte están convencidos de que si son campeones, el Turco podría quedarse hasta diciembre para dirigir a los escarlata en la Copa Intercontinental. Sin embargo, la derrota de ayer en Los Ángeles complica el objetivo. Estoy convencido de que la serie contra Pachuca pasa a segundo término y buscarán con todo revertir al LAFC en el Nemesio para tratar de que se quede Mohamed”, expresó Francotirador en su columna de Diario Récord.

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Y agregó: “Mientras tanto, Cruz Azul, Rayados y Boca Juniors se frotan las manos esperando lanzarle una oferta a Tony para convencerlo de cambiar de aires. Veamos”.

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