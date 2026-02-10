Hoy el conjunto de Tigres recibirá en el Estadio Universitario al Forge FC, luego de un escenario congelado en Canadá donde ambos dejaron su arco en ceros, todo se definirá en El Volcán. La ventaja por la localía la tienen los dirigidos por Guido Pizarro, pero el conjunto rival tiene un gran arquero como lo es Dimitry Bertaud quien evitó varias de los de la UANL.
En esta ocasión sabemos que el estadio sí pesa, por lo que seguramente el estratega irá con sus mejores hombres en la alineación, entre ellos, desde luego, André-Pierre Gignac. El conjunto de la Liga MX necesita conseguir la victoria y que el gol de visitante no les afecte, en caso de que se haga, para continuar en la próxima ronda de la Concachampions.
Por su parte, el Forge aguantó muy bien el encuentro anterior estando en casa y con las temperaturas bajo cero no pudo imponerse con esa ventaja ante Tigres, por lo que hoy tendrán que depender de sus individualidades para poder conseguir el marcador y sobre todo clasificar, aunque los favoritos son los locales en esta ocasión.
Posible alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Juan Pablo Vigón
- Juanjo Purata
- Vladimir Loroña
- Fernando Gorriarán
- Romulo
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
- Marcelo Flores
- André-Pierre Gignac
Posible alineación de Forge FC
- Dimitry Bertaud
- Rezart Rama
- Daniel Nimick
- Antoine Batisse
- Marko Jevremovic
- Molham Babouli
- Ben Paton
- Kyle Bekker
- Ismael Oketokoun
- Tristan Borges
- Hoce Massunda
En síntesis
- Tigres recibe al Forge FC en el Estadio Universitario tras empatar 0-0 en el duelo de ida.
- El portero Dimitry Bertaud evitó las anotaciones del equipo de la UANL en el primer partido.
- André-Pierre Gignac forma parte de la posible alineación de los locales para definir la clasificación.