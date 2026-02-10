Hoy el conjunto de Tigres recibirá en el Estadio Universitario al Forge FC, luego de un escenario congelado en Canadá donde ambos dejaron su arco en ceros, todo se definirá en El Volcán. La ventaja por la localía la tienen los dirigidos por Guido Pizarro, pero el conjunto rival tiene un gran arquero como lo es Dimitry Bertaud quien evitó varias de los de la UANL.

En esta ocasión sabemos que el estadio sí pesa, por lo que seguramente el estratega irá con sus mejores hombres en la alineación, entre ellos, desde luego, André-Pierre Gignac. El conjunto de la Liga MX necesita conseguir la victoria y que el gol de visitante no les afecte, en caso de que se haga, para continuar en la próxima ronda de la Concachampions.

Por su parte, el Forge aguantó muy bien el encuentro anterior estando en casa y con las temperaturas bajo cero no pudo imponerse con esa ventaja ante Tigres, por lo que hoy tendrán que depender de sus individualidades para poder conseguir el marcador y sobre todo clasificar, aunque los favoritos son los locales en esta ocasión.

Posible alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Juan Pablo Vigón

Juanjo Purata

Vladimir Loroña

Fernando Gorriarán

Romulo

Diego Lainez

Juan Brunetta

Marcelo Flores

André-Pierre Gignac

Posible alineación de Forge FC

Dimitry Bertaud

Rezart Rama

Daniel Nimick

Antoine Batisse

Marko Jevremovic

Molham Babouli

Ben Paton

Kyle Bekker

Ismael Oketokoun

Tristan Borges

Hoce Massunda

En síntesis