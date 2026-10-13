El Estadio Alberto J. Armando tendrá una entrada completa cuando esta noche albergue un espectáculo de elite: Boca y Vasco Da Gama se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. Dos reconocidas instituciones del continente, con presentes muy distintos en sus respectivas ligas, se miden en un encuentro que promete ser inolvidable.
¿Cómo llegan Boca y Vasco Da Gama al juego por la Copa Sudamericana 2026?
El ‘Xeneize’ se clasificó a esta instancia de la competición gracias a haber eliminado a Sao Paulo en cuartos de final, al que derrotaron por un resultado global de 2-1. Por su parte, el ‘Gigante Da Colina’ sacó pasaje a esta ronda luego de haber dejado en el camino a Independiente Santa Fé, al que vencieron por un marcador global de 2-0.
¿Qué pasa si Boca pierde, empata o gana ante Vasco Da Gama?
En cualquiera de los escenarios que se presente esta noche, lo cierto es que no será un resultado ‘definitorio’ pues es la ida de semifinales. Si el equipo de Rodolfo Arruabarrena gana se irá en ventaja a la revancha, mientras que si empata o pierde tendrá una doble tarea en la vuelta. Por eso, este primer duelo es muy importante para Boca.
Boca busca seguir de racha en la Copa [Foto: Getty]
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega la ida de Boca vs. Vasco Da Gama?
El enfrentamiento de ida de esta semifinal de la Copa Sudamericana 2026 se disputará HOY martes 13 de octubre, con sede en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 18.30 horas del Centro de México -21.30 hora local de Argentina y 21.30 hora de Brasil también-.
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¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega la vuelta de Boca vs. Vasco Da Gama?
La revancha de la serie entre argentinos y brasileños se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre, desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, que Vasco Da Gama alquilará. Aquel compromiso fue estipulado por las autoridades de la CONMEBOL para desarrollarse en el mismo horario que la ida (18.30 hora CDMX – 21.30 hora ARG y BRA).