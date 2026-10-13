El nuevo refuerzo del 'Gigante da Colina' no disputará ni la ida ni la vuelta de la serie. La explicación.

Boca vs. Vasco Da Gama augura ser una de las mejores series de los últimos tiempos en competencias internacionales. No solo es auspiciosa por el cruce Argentina-Brasil sino por las figuras de las plantillas y la historia de los clubes. Sin embargo, hay un elemento de ‘morbo’ que no dirá presente en esta llave de Copa Sudamericana 2026.

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El cuadro brasileño tendrá a disposición a tres de sus cuatro argentinos: Santiago Sosa, Alan Lescano y Claudio Spinelli. No obstante, Facundo Colidio no podrá jugar la serie internacional ante Boca Juniors, convirtiéndose en una baja sensible. El flamante refuerzo de Vasco Da Gama no estará disponible para ninguno de los dos juegos.

La ausencia de Facundo Colidio no surge de una sanción ni de una lesión: parte de un tema reglamentario. Si bien luego fue transferido a Vasco Da Gama, River Plate lo tenía inscrito para la fase final de la Copa Sudamericana 2026 y la normativa es clara. Ningún futbolista puede jugar los ‘mata-mata’ de los torneos CONMEBOL para dos clubes distintos.

Cuando se produjo la operación de venta entre ambos clubes, River quiso dar de baja a Colidio de la lista de buena fé, pero Vasco Da Gama presentó tarde la documentación ante CONMEBOL. De esa manera, el delantero quedó inhabilitado para participar no solo de la semifinal ante Boca Juniors, sino también de una hipotética final del torneo.

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Vasco disfrutará de Colidio solo en Liga [Foto: Getty]

Se trata de un aperitivo cuya falta se sentirá en la serie de Copa Sudamericana 2026 ya que Facundo Colidio fue formado en la cantera de Boca Juniors pero jugó en River Plate. El atacante hizo toda su crianza futbolística en el ‘Xeneize’, luego fue vendido a Europa y cuando regresó a Argentina fichó por el archirrival de su equipo formador.

Desde su llegada a Vasco Da Gama, Facundo Colidio se ha metido en el bolsillo a los aficionados del conjunto brasileño. Ya participó directamente en 6 goles en 10 partidos en competencias locales con el equipo, con 3 goles y 3 asistencias aportadas. Pese a su buena carta ofensiva, no jugará la serie ante Boca Juniors y verá todo desde afuera.