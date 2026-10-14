Dónde ver EN VIVO Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: canales de TV y streaming

Fluminense y Palmeiras se enfrentan por la Copa Libertadores en un partido clave del torneo continental. Conoce los canales de televisión y las plataformas de streaming para seguir el encuentro en vivo.

Fluminense y Palmeiras se enfrentan este miércoles 14 de octubre por el partido correspondiente a la semifinal de ida de la CONMEBOL Libertadores 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y comienza a partir de las 18:30hs (Ciudad de México).

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Este enfrentamiento cruza a dos gigantes del fútbol sudamericano en una eliminatoria con sabor a final anticipada. El conjunto tricolor busca aprovechar la localía para tomar ventaja en la serie, mientras que el Verdão intenta rescatar un buen resultado fuera de casa de cara al partido de vuelta.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce de semifinales entre Fluminense y Palmeiras de este miércoles 14 de octubre se puede ver en México y la región a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

México: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Brasil: TV Globo, Globoplay, Paramount+, CazéTV

TV Globo, Globoplay, Paramount+, CazéTV Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports Argentina

ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports Argentina Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, Fanatiz

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, Fanatiz España: DAZN / Sportdigital FUSSBALL

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Fluminense llega respaldado por su afición en el mítico Maracaná. La escuadra carioca apuesta al desequilibrio de sus extremos y la efectividad ofensiva para tomar ventaja en los primeros 90 minutos de la llave.

Por su parte, el Palmeiras encara la eliminatoria con el objetivo de hacer valer su solidez táctica e intensidad en la zona de creación. El equipo paulista buscará controlar la posesión del balón, neutralizar los ataques rivales y definir la clasificación en su estadio la próxima semana.

En sintesis

Fluminense y Palmeiras disputan la semifinal de ida de Copa Libertadores.

la semifinal de ida de Copa Libertadores. El encuentro iniciará a las 18:30 horas CDMX en el Estadio Maracaná.

a las 18:30 horas CDMX en el Estadio Maracaná. ESPN y Disney+ Premium transmitirán en vivo el partido para México.