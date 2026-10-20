Todo el continente estará prendido este martes a uno de los mejores enfrentamientos de la semana: Vasco Da Gama vs. Boca Juniors. No pasará de hoy el saber cuál de los dos ganará la serie de semifinales y se quedará con la primera plaza para Barranquilla. Se viene una revancha sensacional por la Copa Sudamericana 2026.

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¿Cómo quedó la ida de Vasco Da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026?

En la apertura de esta llave en Buenos Aires, Vasco Da Gama venció 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, dando un golpe sobre la mesa y llevándose una ventaja a casa. Adson, a los 25 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol de aquel partido. Luego, Andrés Gómez fue expulsado en el cuadro brasileño y no jugará la revancha.

¿A qué hora juegan Vasco Da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026?

El partido Vasco Da Gama vs. Boca Juniors se llevará a cabo HOY martes 20 de octubre, en el Estadio Maracaná, por la vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado oficialmente por CONMEBOL para dar inicio a partir de las 18.30 horas del Centro de México (21.30 hora Brasil y Argentina).

¿Dónde ver EN VIVO Vasco Da Gama vs. Boca por TV?

El partido Vasco Da Gama vs. Boca Juniors será transmitido en directo en todo México por televisión, en forma exclusiva, por medio de la pantalla de ESPN 3. En Argentina, la vuelta de semifinales se podrá seguir por los canales de ESPN y DSports. Por su parte, en Brasil el juego contará con la cobertura de la señal abierta de SBT.

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¿Dónde ver EN VIVO Vasco Da Gama vs. Boca por streaming online?

El partido Vasco Da Gama vs. Boca Juniors se podrá sintonizar en directo en México de manera online a través de la plataforma Disney+ Premium. En Argentina, el juego de Copa Sudamericana 2026 irá por los sitios Amazon Prime Video, DGo, Paramount+ y Disney+ Premium. En Brasil, Paramount+ lo pasará por streaming.

¿Contra quién jugará la final el ganador de Vasco Da Gama vs. Boca?

El vencedor de esta semifinal de Copa Sudamericana 2026 clasificará al duelo por el título, donde se medirá ante Atlético Mineiro o Montevideo City Torque, los otros aspirantes. En aquella segunda semifinal, el equipo brasileño se impuso en la ida por 3-0 y buscará sellar la serie en Uruguay para enfrentar al ganador de Vasco-Boca.