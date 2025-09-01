Luego de su decepcionante paso por el Porto, en el que Martín Anselmi fue despedido después de quedar eliminado en la Fase de Grupos del Mundial de Clubes, el técnico regresó a la Argentina para descansar tras varios años sin interrupciones en su carrera.

Hace unos días, Martín Anselmi reveló en una entrevista con el periodista argentino Juan Pablo Varsky que en su mente tenía la idea de descansar un poco y de disfrutar tiempo con su familia. Sin embargo, en las últimas horas Atlético Mineiro se contactó con el entrenador.

El equipo brasileño y Cuca, el técnico que estaba en actividad, cortaron su vínculo después de la derrota por 2-0 ante Cruzeiro del miércoles pasado por la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Y rápidamente Atlético Mineiro tomó la decisión de contactarse con Martín Anselmi.

Martín Anselmi negocia con Atlético Mineiro (Getty Images)

De acuerdo a distintos reportes, las negociaciones entre el ex técnico de Cruz Azul y el ‘Galo’ estaban avanzadas y el acuerdo parecía cuestión de horas o días. No obstante, este lunes surgió una información que podría derrumbar las pláticas entre Martín Anselmi y el club brasileño.

Las dudas de Martín Anselmi

Según lo informado por el periodista brasileño André Hernan, y como mencionamos con anterioridad en el artículo, la prioridad de Martín Anselmi era la de descansar. Pero el comunicador detalló que el entrenador vio mucho entusiasmo en la directiva de Atlético Mineiro y por eso avanzó en las conversaciones.

Sin embargo, ahora Martín Anselmi estaría reflexionando en si concretar su llegada al club brasileño o si sostener su idea de tomarse un descanso. Paulo Bracks, el Director Deportivo de Atlético Mineiro, manifestó que el equipo tiene negociaciones avanzadas con un técnico pero no reveló el nombre del mismo.

Unión La Calera, Independiente del Valle, Cruz Azul y Porto, estos fueron los equipos que dirigió Martín Anselmi casi sin descanso desde enero de 2022 hasta junio de 2025. Por este motivo, en las próximas horas se confirmará si el argentino priorizará su descanso o tomará la decisión de convertirse en el nuevo técnico de Atlético Mineiro.